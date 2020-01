La Xbox Series X et la PS5 devraient prendre une grande partie du stockage flash et du marché des DRAM cette année

Les nouvelles Xbox Series X et PlayStation 5 sont attendues fin 2020 et, avec les mises à niveau suspectes des composants internes de chaque système, elles pourraient consommer une part importante du marché des SSD et des DRAM graphiques, suggère TrendForce.

La famille Xbox One et la PlayStation 4 sont livrées avec un peu de VRAM GDDR5 et des disques durs traditionnels. La PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient effectuer certaines mises à niveau à cet égard, avec un passage aux SSD et GGDR6. La VRAM devrait également atteindre 16 Go de capacité, soit le double des 8 Go de GDDR5 trouvés sur les modèles originaux des consoles de génération actuelle. Les SSD, quant à eux, devraient atteindre au moins 512 Go ou 1 To de capacité.

L’ensemble de la mémoire VRAM et du stockage flash entrant dans ces consoles de nouvelle génération entraînera une forte augmentation de la demande à la fois. TrendForce estime que d’ici la fin de 2020, les consoles de Sony et de Microsoft représenteront 3 à 5% de tous les SSD expédiés dans le monde en 2020. Ces chiffres devraient encore augmenter pour 2021.

Nvidia également en jeu

La PlayStation 5 et la Xbox Series X seront alimentées par du matériel AMD, avec l’architecture Zen 2 en tête. Ils constitueront une partie de la demande de DRAM graphique plus tard cette année, mais Nvidia devrait également jouer un rôle dans la demande.

Trendforce suggère que les processeurs graphiques Ampere de nouvelle génération de Nvidia pourraient commencer à occuper une partie du marché des DRAM au cours du second semestre. Cette prédiction cadrerait bien avec les rumeurs récentes qui suggèrent que Nvidia Ampere sera révélé en mars.

Cela signifiera certainement encore plus de demande de DRAM graphique, mais nous aurons tous de la chance si un joueur de plus augmente encore plus le prix. La concurrence est une bonne chose, et il n’y en a pas assez dans le haut de gamme du marché des cartes graphiques. Mais, une carte Navi haut de gamme pourrait arriver, et elle pourrait rivaliser avec les meilleures offres de Nvidia (à moins qu’Ampere ne prouve un sérieux soulèvement) tout en consommant encore beaucoup plus du marché des DRAM.

