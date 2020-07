La Xbox Series X montrera tout son potentiel le 23 juillet

Microsoft a confirmé la Xbox Games Showcase, un événement conçu exclusivement pour que la Xbox Series X puisse enfin s’afficher tout son potentiel, quelque chose qui nous semble vraiment nécessaire, surtout après avoir vu à quel point Sony a bien joué ses cartes avec la présentation de la PS5.

Je vous mets en situation. Jusqu’à présent, Microsoft a été plus clair avec les spécifications et la puissance réelle de la Xbox Series X, et a également fait un engagement plus ambitieux et beaucoup plus fort en faveur de la rétrocompatibilité, mais il s’est limité à présenter, à quelques exceptions près, des jeux multiplateformes qui ne sont pas capables de transmettre à l’utilisateur la puissance réelle de cette nouvelle console.

Annonces :

En revanche, Sony a inclus dans l’événement de présentation PS5 des jeux très attendus qui ils ont montré un aperçu des différences que la nouvelle génération fera. Gran Turismo 7 était une vanterie axée sur le lancer de rayons, Ratchet & Clank Rift Apart se concentrait à la fois sur le lancer de rayons et sur la démonstration du potentiel des SSD avec des transitions entre les dimensions, et Horizon II Forbidden West était une démonstration de la façon dont les franchises connues peuvent faire du sport dans la nouvelle génération.

Par contre, depuis l’événement dédié à la Xbox Series X la seule chose qui a vraiment été sauvée était Bright Memory, depuis la démo SCORN n’a pas fonctionné nativement sur la console MicrosoftIl fonctionnait sur un PC avec un RTX 2080 Ti. Il ne fait aucun doute, la balle est, en ce moment, sur le toit de Microsoft. La société dirigée par Satya Nadella le sait, et c’est pourquoi il a décidé de déménager avec la Xbox Games Showcase.

La Xbox Series X se prépare à montrer son meilleur visage: qu’espérons-nous voir?

Eh bien, nous attendons de nombreux jeux exclusifs pour Xbox Series X, et ils ne devraient pas être limités à ceux développés par les propres études de Microsoft. Je pense que l’un des grands protagonistes sera Halo Infinite, un titre qui pourrait servir d’exposant maximum pour démontrer la capacité de la console à travailler avec le lancer de rayons.

Doit également être présent Senua’s Saga: Hellblade 2, et je n’exclus pas que Microsoft décide d’annoncer de nouveaux versements de ses autres franchises vedettes, telles que les sagas Forza, Fable et Gears. SCORN et le médium Il devrait y avoir deux autres grands protagonistes de l’événement, du moins en théorie car, pour le moment, rien n’est confirmé.

En ce moment, la Xbox Series X maintient une nette victoire matérielle sur PS5. Nous l’aimons peut-être plus ou moins, et c’est pourquoi nous voulons l’inventer d’une manière ou d’une autre, mais la réalité est ce qu’elle est, et les chiffres ne mentent pas. Cette console joue également avec l’avantage que des services tels que Xbox Game Pass, dont la valeur pourrait croître énormément si la hausse des prix des jeux de nouvelle génération se confirmait jusqu’à la fourchette de 70 euros.

Cependant, une console a besoin de jeux pour convaincre l’utilisateur que c’est l’option « gagnante ». Microsoft a appris cette leçon à la dure avec Xbox One, et nous espérons que vous l’avez maîtrisée et résolue avec Xbox Series X.

L’événement Xbox Games Showcase aura lieu le 23 juillet à 18 h 00 (Espagne). Pour nos lecteurs d’Amérique latine, je vous rappelle que cela équivaut à la 11h00 du matin au Mexique.