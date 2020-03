La Xbox Series X n’aura aucun problème de température

Le géant de Redmond a pris grand soin du design de la Xbox Series X, une console de nouvelle génération qui, contrairement à la Xbox One, a un châssis de type rectangulaire plus large rappelle les solutions à faible encombrement actuellement utilisées sur de nombreux PC compacts. L’un des meilleurs exemples que nous avons dans le Corsair One i160, que nous avons eu l’occasion d’analyser en temps opportun.

Ce n’est pas par hasard, c’est-à-dire que Microsoft n’a pas utilisé ce nouveau châssis sur un coup de tête, mais est un élément clé du système de réfrigération que le géant de Redmond a choisi. Chris Kujawski, l’une des figures les plus importantes de la création de la Xbox Series X, a expliqué que la conception de cette console a permis d’améliorer le flux d’air jusqu’à 70% par rapport à la Xbox One.

Cela signifie que la Xbox Series X est une console de nouvelle génération très puissante qui combine un système de refroidissement passif avec un élément actifou et un châssis qui, dès le départ, a été conçu pour créer une bonne circulation d’air. Ceci est très important, car le radiateur de cette console n’a pas de système de dissipation actif qui l’aide directement et dépend donc du flux d’air généré par le ventilateur situé en haut, qui est responsable de prenez l’air chaud dehors.

Tous les composants clés de la Xbox Series X sont correctement dissipés

L’énorme radiateur que Microsoft a utilisé dans la Xbox Series X se trouve sur le SoC de la console, c’est-à-dire, refroidit la puce qui comprend le CPU et le GPU. Il s’agit de la plus grande source de chaleur du système, mais ce n’est pas la seule. Les puces mémoire GDDR6 génèrent également de la chaleur, car elles fonctionnent à une vitesse très élevée.

Pour éviter les problèmes, le géant de Redmond a décidé que le radiateur prendre également contact avec les puces mémoire, afin qu’ils soient également correctement réfrigérés. Cependant, cela ajoute de la chaleur supplémentaire au radiateur et représente un défi que Microsoft a résolu grâce à ce bon débit d’air et à la chambre à vapeur du radiateur.

Les systèmes de chambres à vapeur sont devenus un classique dans le monde du refroidissement des composants haute performance, grâce à sa fiabilité et son excellent rapport qualité-prixNous ne sommes donc pas surpris que Microsoft ait opté pour cette option pour accompagner sa console nouvelle génération.

Il est important de se rappeler que, contrairement à la PS5, la Xbox Series X utilisera fréquences de travail fixes sur votre CPU et GPU, ce qui signifie que vous n’aurez pas à faire face à de fortes variations de température en raison de la mise en service de modes turbo qui augmentent les fréquences en rafales spécifiques.