La Xbox Series X n’aura pas de GPU au niveau d’un RTX 2080 Ti

Microsoft a récemment confirmé les spécifications générales de la Xbox Series X, une console qui marquera un saut générationnel important et qui sera équipée d’un processeur AMD Zen 2, d’une mémoire unifiée GDDR6, d’un SSD hautes performances et d’un GPU Radeon RDNA 2 d’une puissance de 12 TFLOP.

Cette dernière information, celle des 12 TFLOP, a fait sensation et a amené certains à penser que le GPU Xbox Series X serait au niveau d’un RTX 2080 Ti, ce qui est évidemment fou. Les performances de jeu d’une solution graphique ne sont pas mesurées directement par les TFLOP, c’est-à-dire le fait que deux GPU ont le même niveau de TFLOP Cela ne signifie pas qu’ils effectuent la même chose dans les jeux.

Les opérations en virgule flottante par seconde (FLOP) sont utilisées pour mesurer les performances d’une carte graphique dans des tâches spécifiques et sont particulièrement important dans les calculs scientifiques, où un grand nombre d’opérations en virgule flottante sont nécessaires pour obtenir de bons résultats. En résumé, ils servent de mesure indicative, mais ils n’expriment pas les performances réelles d’une carte graphique dans les jeux.

Par exemple, une Radeon VII a un pouvoir de 11.13 TFLOP et un RTX 2080 Ti à des vitesses de stock est d’environ 11.7 TFLOP. Malgré cette différence apparemment faible, le second est beaucoup plus puissant que le premier. Plus d’exemples, le GPU Xbox One X a une puissance de 6 TFLOP et le RTX 2060 Il a une puissance de 5,2 TFLOP, mais le second C’est beaucoup plus puissant que ça.

La Xbox Series X aura un GPU de milieu de gamme

Nous avons déjà clarifié à d’autres occasions le mythe des TFLOP, mais nous devons également prendre en compte la question du prix. La Xbox Series X va être une console de nouvelle génération, en effet, mais nous parlons d’un système complet qui aura un prix approximatif de 500 euros, et il est supposé que Microsoft pourrait monter un GPU équivalent à un RTX 2080 Ti, dont le prix autour du 1150 euros.

Comme nous pouvons le voir, c’est une vraie folie, vide de sens qui tombe évidemment sous son propre poids. Nous savons que l’unité graphique Xbox Series X sera une solution de nouvelle génération, et qu’étant basée sur la Architecture RDNA 2 il prendra en charge le lancer de rayons et le shader à taux variable, mais sa véritable puissance de jeu sera au niveau d’un GPU actuel de milieu de gamme.

Nous n’avons toujours pas assez de données, mais en tirant sur l’intuition et le bon sens, et avec les informations que nous avons vues jusqu’à présent, je suis sûr que cette console aura un GPU capable d’offrir une performance brute dans les jeux à mi-chemin entre la Radeon RX 5700 et la Radeon RX 5700 XT.