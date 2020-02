La Xbox Series X ne sera pas la dernière Xbox, si Phil Spencer réussit

Vous craignez que les consoles de jeux physiques n’aient pas beaucoup d’avenir, avec des services de jeux et de streaming en ligne à l’horizon?

Eh bien, la Xbox Series X de nouvelle génération pourrait avoir plus de vie que les opposants ne le prédisent – du moins selon le patron de Xbox, Phil Spencer, qui dit s’attendre à une autre décennie sinon plus de consoles Xbox sous nos téléviseurs.

S’exprimant sur le podcast Notebook d’AIAS Game Maker, Spencer a parlé avec optimisme de l’impact des jeux en nuage sur le matériel de jeu traditionnel, comme la Xbox One et la PS4.

“Je pense qu’arriver dans un monde où vous n’avez pas besoin de posséder un seul appareil pour jouer à des jeux spécifiques aide l’industrie”, a déclaré Spencer. “Cela ne signifie pas que posséder un appareil ne fait pas partie de mon expérience de jeu. Je pense que je vais avoir une console de jeux branchée sur mon téléviseur pour la prochaine décennie. ”

Il a ajouté que le téléchargement et le jeu local «restaient toujours la meilleure façon de jouer sur ma télévision», mais que jouer à travers le cloud comblerait les lacunes: «Parfois, je ne suis pas devant ma télévision. Parfois, je ne suis pas devant un appareil qui a la capacité native de jouer. Voilà donc notre pari sur le cloud. “

Spencer a également fait valoir que l’essor de la distribution numérique pourrait en fait augmenter la demande de matériel capable de lire ce contenu, comme nous l’avons vu sur le marché du streaming musical.

«Les services de streaming ont libéré ce contenu sur tous les appareils multimédias autour de moi», explique Spencer. «J’ai maintenant beaucoup plus d’appareils que jamais pour regarder la télévision. Cela n’a pas diminué le nombre d’appareils – il l’a en fait augmenté. J’ai Spotify à l’oreille. J’ai Spotify dans ma poche. J’ai la possibilité de me connecter à mes services de musique sur de nombreux appareils. »

Y a-t-il encore de la vie sur Xbox?

Bien que Spencer n’ait pas défini de plans spécifiques pour les consoles mises à niveau après le lancement de la Xbox Series X, nous nous attendons à voir plus de matériel mis en place par Microsoft dans les années à venir pour maintenir la ligne Xbox – comme nous l’avons vu avec la PS4 Slim et la Xbox One S, puis la PS4 Pro et la Xbox One X améliorées – même si cela ne garantit pas une toute autre génération de consoles.

Nous entendons des rumeurs autour d’une console Xbox sans disque ou en streaming uniquement depuis un certain temps maintenant, bien qu’il ne semble pas qu’elle sera lancée aux côtés de la console principale de la série X. Nous nous attendons à voir quelque chose comme une console Xbox Series S (“ S ” pour “ Streaming ”) qui réduit le lecteur de disque pour réduire les coûts et s’appuie davantage sur les services d’abonnement Xbox Game Pass et Project xCloud plutôt que sur un jeu vidéo unique achats.

La «décennie plus» est une déclaration intéressante, étant donné que la Xbox Series X et la PS5 devraient être la dernière génération de consoles dédiées.

En 2018, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a fait une telle prédiction, déclarant que «je pense que le streaming deviendra plus accessible à de nombreux joueurs et qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir un gros matériel à la maison. Il y aura une génération de console de plus et après cela, nous diffuserons tous. »

Bien que Guillemot semble bien placé pour juger des mouvements et des plans des grands acteurs du marché des consoles, nous avons déjà entendu cette prédiction. En 2012, Phil Eisler de Nvidia a spéculé que les successeurs de la PS3 et de la Xbox 360 (finalement révélés comme la PS4 et la Xbox One) seraient la dernière génération de consoles: «Le truc avec les consoles… Ils disent que c’est la dernière console, et moi j’y crois certainement. »

Quelle est la durée de vie de la Xbox Series X? La Xbox One originale est sortie il y a seulement 6 à 7 ans, tandis que les dernières itérations ne s’éteindront pas immédiatement, même si un successeur puissant arrive sur le marché. Une décennie pour la Xbox Series X (et ses améliorations) semble possible, d’autant plus que le glas de la mort des consoles de jeux a été sonné (incorrectement) plusieurs fois auparavant.

Via VentureBeat