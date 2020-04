La Xbox Series X peut jouer aux jeux Xbox One à partir d’un disque dur externe – .

Microsoft fait de la compatibilité descendante une priorité sur la Xbox Series X.

Si vous souhaitez jouer à vos jeux Xbox One sur une Xbox Series X, tout ce que vous avez à faire est de brancher un disque dur externe avec les jeux dessus et vous pouvez immédiatement commencer à les jouer.

Les jeux Xbox Series X ne peuvent être joués qu’à partir du SSD interne ou d’un disque d’extension Seagate.

Quelles que soient les différences entre les téraflops et les unités de calcul et la bande passante mémoire, nous ne saurons réellement comment la PlayStation 5 et la Xbox Series X se comparent avant de les voir en action. À quelques jours d’intervalle, nous avons vu des rapports affirmant que la PS5 était en grande difficulté et pourrait devoir être retardée, tandis que d’autres disent que la PS5 est certainement la meilleure console. Nous ne mettons pas beaucoup de stock dans tout ce qui ne vient pas directement de Sony ou de Microsoft, et un domaine où nous pouvons comparer les deux consoles est leur engagement à la compatibilité descendante.

Microsoft a clairement indiqué que la Xbox 360, la Xbox One et même les jeux Xbox originaux seront jouables sur sa console de nouvelle génération. D’un autre côté, tout ce que Sony a confirmé, c’est qu’environ 100 des jeux PS4 les plus populaires seront jouables sur PS5 au lancement. C’est un écart notable, et il ne fait que s’élargir lorsque vous réalisez à quel point il sera totalement indolore de jouer à d’anciens jeux Xbox One et Xbox 360 sur votre Xbox Series X.

Lors du dernier épisode d’Inside Xbox, le directeur partenaire de la gestion des programmes, Jason Ronald, a déclaré que jouer à d’anciens jeux sur la Xbox Series X est aussi simple que de brancher votre disque dur externe. Si vous avez un disque dur rempli de jeux Xbox One, tous les jeux sur le disque seront immédiatement disponibles pour jouer sur la Xbox Series X dès qu’il est branché. Que vous ayez déjà la plupart de vos jeux Xbox stockés sur un disque externe disque dur, ou si vous souhaitez commencer à les déplacer sur un disque externe maintenant en préparation pour cette saison des fêtes, vous pourriez potentiellement avoir une énorme bibliothèque de jeux à portée de main le jour du lancement de la Xbox Series X.

En ce qui concerne les disques durs, il convient de noter que vous Ne fera pas pouvoir jouer aux jeux Xbox Series X à partir d’un disque dur externe. Vous pouvez stocker les jeux sur un disque dur si vous le souhaitez, mais pour les jouer réellement, ils devront être déplacés vers le disque SSD interne de la Xbox Series X ou vers un disque d’extension Seagate.

À part Halo Infinite, nous ne savons tout simplement pas à quoi ressemblera la gamme de lancement Xbox Series X, mais le fait que toute personne qui achète une série X puisse brancher un disque dur et commencer immédiatement à jouer à des milliers de jeux des générations précédentes est une décision importante de Microsoft, et nous ne sommes pas sûrs que Sony puisse égaler.

