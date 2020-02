La Xbox Series X reprendra les jeux après le redémarrage et aura un lancer de rayons pour le son

Phil Spencer, chef de la division Xbox de Microsoft, a montré de manière concise et détaillée toutes les caractéristiques de base de Xbox Series X dans une entrée sur Xbox Wire, dont un GPU 12 TFLOP peut être mis en évidence, des temps de chargement super courts et l’utilisation du ray tracing, mais pas seulement en graphisme, mais aussi en son.

Lawrence Hryb, directeur de la programmation du réseau Xbox Live (et donc employé de Microsoft), a expliqué dans un podcast que la poursuite rapide (Quick Resume) de la Xbox Series X permettra aux utilisateurs de reprendre les jeux même juste après La console a été redémarrée. Cette fonctionnalité n’est pas très nouvelle en soi, car la Xbox One en a une similaire, mais dans la console de la future génération, elle pourra Reprendre plusieurs jeux à partir d’un état de veille, soit en redémarrant la console, en modifiant le jeu ou en redémarrant à partir du mode veille.

Lawrence Hryb a raconté son expérience avec la poursuite rapide de la Xbox Series X, en disant que “j’ai dû redémarrer parce que j’avais une mise à jour du système, et quand je suis revenu au jeu, je l’ai vraiment fait, donc j’ai survécu à un redémarrage.” Cela pourrait être utile pour toute mise à jour qui perturberait normalement la progression d’un jeu et préparer le terrain pour encourager les joueurs à éteindre simplement la console et à ne pas se soucier des points enregistrés.

D’un autre côté, Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes Xbox, a fait un aperçu d’une fonctionnalité Xbox Series X appelée «traçage de rayons audio». Ronald a déclaré que «avec l’introduction de accélération matérielle du lancer de rayons Dans la Xbox Series X, nous pouvons activer un tout nouvel ensemble de scénarios, que ce soit un éclairage plus réaliste, de meilleures réflexions et même nous pouvons l’utiliser pour des choses comme l’audio spatial et avoir des rayons audio tracés. “

Le “traçage des rayons audio” sur Xbox Series X n’est pas la première fois mentionné, puisque Rober Ridihalgh, le spécialiste technique du son de Microsoft, a fait une référence directe à la présence de matériel spécifique pour accélérer la charge de travail qui représente la génération d’un son spatial de haute qualité, avec un son généré par le lancer de rayons avec lequel il serait possible de créer des effets sonores spatiaux avec un positionnement de haute qualité. Il existe déjà des jeux qui aspirent à mettre en œuvre cette technologie, comme Cyberpunk 2077.

Microsoft prévoit d’exposer une accélération matérielle plus approfondie de l’audio spatial sur la série Xbox X lors de la Game Developers Conference, qui se tiendra en mars prochain. Les spécialistes de l’audio du géant de Redmond feront un exposé sur la façon dont Microsoft collabore avec des concepteurs de jeux, Dolby et d’autres pour tirer parti de cette prise en charge matérielle.

L’intérêt de Microsoft pour la reproduction du son via le matériel n’est pas soudain, mais c’est quelque chose qui se propage de divers fronts, tels que les navigateurs Web via Chromium. Cependant, peut-être pour profiter de cette fonctionnalité, il est nécessaire d’utiliser certains équipements ou appareils avec prise en charge du son surround.