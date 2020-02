La Xbox Series X sera la console la plus puissante, mot de Microsoft

Le monde du jeu devrait changer de visage au cours des prochains mois. Microsoft et Sony ont annoncé qu’au cours de les débuts des consoles de nouvelle génération auront lieu cette année. De toute évidence, le Colossus of Redmond est prêt à relever le défi avec la nouvelle Xbox Series X qui promet d’être la console la plus puissante. Pour confirmer ces informations Microsoft y a pensé et a révélé quelques détails sur la console.

Les principaux éléments de la vision de nouvelle génération de Microsoft mettent en évidence trois aspects principaux. La Xbox Series X sera la console la plus puissante construite par l’entreprise et probablement la plus puissante du marché. Le SoC choisi sera le tout nouveau AMD Zen 2 basé sur l’architecture RDNA 2. La puissance disponible sera quatre fois supérieure à celle de la Xbox One et vous permettra de développer 12 TFLOPS concernant les performances du GPU.

Si l’on considère que la console la plus puissante de la dernière génération était Xbox One X avec ses 6 TFLOPS, le pas en avant est plus que substantiel. La Xbox Series X garantira une expérience de visionnement sans précédent grâce à la technologie Ombrage à débit variable (VRS).

La Xbox Series X sortira 12 TFLOPS

Les développeurs pourront organiser toute la puissance de la console en identifiant les effets spécifiques du jeu ou en favorisant les protagonistes. De cette façon, le GPU ne traitera pas tous les pixels de l’écran de la même manière mais uniquement des événements spécifiques, améliorant le résultat final.

Tous les joueurs seront également heureux de savoir que la console peut profiter accélération matérielle DirectX pour Raytracing. Les effets d’éclairage auront une gestion photoréaliste ainsi qu’une gestion audio en temps réel. Pour toutes les informations, vous pouvez lire les mots de Phil Spencer directement sur le blog officiel.