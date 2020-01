l’abolition est fausse, tout comme le remboursement promis

la Frais RAI s’avère être l’un des impôts les plus détestés par le peuple italien, qui au fil des ans a demandé à plusieurs reprises sa suppression. Bien que les initiatives populaires aient été nombreuses, à ce jour, le paiement est inchangé et obligatoire pour tous les citoyens qui ont un appareil capable de recevoir le signal numérique terrestre. Évidemment, comme nous vous l’avons révélé à d’autres occasions, il existe des exemptions par lesquelles il est possible de sauter ce paiement mais, malheureusement, elles représentent un nombre limité et donc pas en mesure de satisfaire l’ensemble de la population.

Les cybercriminels ont bénéficié du mécontentement populaire au cours des derniers mois et ont commencé à se propager nouvelles escroqueries la licence RAI avec son propre sujet.

RAI fee: les nouvelles escroqueries très dangereuses, voici à quoi faire attention

De nouvelles tentatives de phishing se sont répandues à grande échelle dans toute l’Italie. En proclamant la suppression des droits de licence RAI, les cybercriminels ont réussi à attirer beaucoup d’attention avec leur e-mail frauduleux que cachent-ils d’autre que la tromperie.

Selon de récents rapports reçus, les messages envoyés aux e-mails de milliers d’utilisateurs proclament leur droit à recevoir un remboursement en vue de la suppression de la taxe sur la télévision. Pour gagner plus de confiance et non pour les utilisateurs attirés comme victimes, les cybercriminels ont également créé une copie du site de l’Agence du revenu où, en théorie, il serait nécessaire de saisir les données nécessaires pour recevoir la somme susmentionnée.

Évidemment, face à ces tromperies, le conseil est toujours: faites très attention aux messages que vous recevez Et surtout ne cliquez jamais sur les liens attachés qui pourraient même cacher des virus.