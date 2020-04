L’accord d’Adaptive Biotech avec Amgen est influencé par la conviction que COVID-19 peut revenir de façon saisonnière, comme la grippe – .

Le géant pharmaceutique Amgen vise à développer un nouveau médicament pour traiter et prévenir le COVID-19, en utilisant les connaissances du système Adaptive Biotechnologies de Seattle pour séquencer le système immunitaire humain (Adaptive Biotechnologies Photo)

Malgré un vaccin potentiel, le nouveau coronavirus pourrait revenir sur une base saisonnière, un peu comme la grippe, selon la société de Seattle Adaptive Biotechnologies.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Adaptive s’associe au géant pharmaceutique Amgen, qui prévoit d’utiliser la plate-forme technologique exclusive d’Adaptive pour développer des thérapies pour traiter le virus.

Le PDG d’Adaptive, Chad Robins, dit que c’est la prochaine grande chose dans le domaine du séquençage immunitaire. Ils examineront des échantillons de sang de survivants du COVID-19, puis identifieront les anticorps naturels du système immunitaire qui peuvent être utilisés pour neutraliser le virus du SRAS-CoV-2 qui cause la maladie.

Dans le cadre d’un partenariat élargi annoncé jeudi, Adaptive et Amgen espèrent que leur approche ciblée en matière d’anticorps pourra aider à traiter et à prévenir le COVID-19, et potentiellement à prévenir la maladie chez les personnes les plus exposées au risque, y compris les agents de santé.

“Nous avons continué à développer la technologie, et nous étions en quelque sorte prêts et prêts”, a déclaré Robins. «Il y a plusieurs semaines, nous avons reconnu que le coronavirus allait vraiment devenir un problème mondial.»

Le PDG et président de Robins et Amgen, Robert Bradway, a d’abord pensé à un partenariat il y a environ cinq ans, et a examiné des stratégies similaires de neutralisation des anticorps contre Ebola. La conversation a été suspendue après qu’Ebola ne soit pas devenu la pandémie mondiale prévue par certains scientifiques.

Mais le nouveau coronavirus se révèle différent. Adaptive, qui se spécialise dans la médecine immunitaire, estime que le virus, lorsqu’il se propage, a le potentiel d’évoluer en plusieurs souches différentes, infectant même celles qui ont été précédemment exposées.

C’est “certainement une possibilité viable”, a déclaré Harlan Robins, directeur scientifique et co-fondateur d’Adaptive, tout en avertissant par e-mail qu’il est encore trop tôt pour dire si cela se produira.

Il y a probablement de nombreuses souches du coronavirus en circulation, a ajouté Harlan Robins. Les virus sont en constante mutation, en particulier les virus à ARN comme le coronavirus SARS-CoV-2, qui provoque COVID-19. Son comportement change au fur et à mesure de sa mutation, ce qui rend difficile de savoir quelles souches se multiplient ou meurent. Heureusement, si COVID-19 évolue en diverses souches infectieuses, la réinfection entraînera beaucoup moins de décès, a-t-il déclaré.

Co-fondateur adaptatif et CTO Harlan Robins, à gauche, et co-fondateur et PDG Chad Robins, à droite. (Photos des biotechnologies adaptatives)

Harlan Robins a déclaré qu’il pensait que COVID-19 resterait longtemps. Il a déclaré que plus de personnes attraperaient le virus, qui a déjà dépassé le million de cas dans le monde, il sera pratiquement impossible pour beaucoup d’autres de ne pas être infectés. Il souligne également que même après la mise au point d’un vaccin, il faudra de nombreuses années aux populations du monde entier pour le recevoir.

Adaptive a déjà commencé à collecter des informations génétiques auprès des patients et commencera sa propre étude clinique pour prélever des échantillons de sang dans quelques semaines. Environ 30 à 40 des chercheurs adaptatifs mènent l’effort.

En annonçant le plan, Adaptive et Amgen ont déclaré que leur objectif était “d’accélérer le développement d’un anticorps potentiel contre COVID-19 aussi rapidement que possible pour les patients dans le besoin.”

Pour l’instant, Adaptive et Amgen ne révèlent pas combien d’argent ils investissent dans le projet, mais Chad Robins a déclaré: «c’est un montant important de capital». Ils n’ont pas non plus donné de calendrier précis, mais il a déclaré qu’ils espéraient battre le calendrier vaccinal de 12 à 18 mois.

“Je pense que le défi scientifique consiste à trouver le type d’anticorps qui sont vraiment des anticorps neutralisants”, a déclaré Chad Robins dans une interview accordée à . jeudi. “Franchement, c’est une nouvelle entreprise pour nous … mais nous sommes optimistes.”

Le partenariat d’Adaptive avec Amgen est une extension du travail de l’entreprise avec Microsoft, qui étudiera les résultats du séquençage immunitaire en utilisant ses capacités d’apprentissage automatique à grande échelle et sa plateforme cloud Azure.

Le partenariat entre Adaptive et Amgen est l’un des nombreux efforts déployés par les scientifiques et les grandes sociétés pharmaceutiques pour développer des thérapies et des vaccins contre le COVID-19. Ils comprennent des géants comme Gilead Sciences, Johnson & Johnson et GlaxoSmithKline, ainsi que de plus petites sociétés de biotechnologie et des instituts de recherche.

Les frères Chad Robins, diplômé de Cornell et MBA de la Wharton School, et Harlan Robins, chef de longue date du programme de biologie computationnelle de Fred HuHutch, ont commencé à construire leur plateforme technologique propriétaire il y a 10 ans, mais l’ont depuis adaptée pour répondre aux besoins du COVID-19.

Adaptive a été fondée en 2009 et a un partenariat majeur avec Genentech en plus de son travail avec Amgen et Microsoft. L’entreprise est devenue publique l’année dernière et employait plus de 450 personnes fin 2019.