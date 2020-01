L’acteur Batman compare le film à quelque chose de très inattendu

L’un des nouveaux films de bande dessinée les plus attendus est The Batman de DC, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Bien qu’il y ait eu beaucoup de nouvelles sur le casting, on sait très peu de choses sur ce que le film offrira réellement en termes d’histoire ou de ton. Maintenant, l’acteur Peter Sarsgaard a fourni un nouvel éclairage, et ses commentaires sont tout sauf traditionnels.

Sarsgaard – dont le rôle dans The Batman reste à confirmer – a déclaré à CinemaBlend que le film avait l’ambiance d’un concert de Pixies d’il y a des décennies. Il a déclaré que The Batman se sentait “jeune” et énervé, en partie grâce à sa distribution, et un peu comme l’emblématique groupe de rock alternatif.

“Le casting est tellement génial. Il me semble différent des autres films de Batman, juste avec le casting”, a déclaré Sarsgaard. “Il y a quelque chose à ce sujet qui a un avantage, il est jeune. Pour moi, juste ma perception de cela, cela me rappelle quand j’étais à l’université, et je suis allé voir The Pixies jouer, regarder autour et sentir l’ambiance. un concert Pixies. C’est ce que j’ai ressenti, une chanson comme “I Bleed”. Qu’il a l’énergie et ce genre de chose, et n’est pas spécifiquement ciblé sur un très jeune public, ou un très vieux public, mais qu’il a ce pouvoir de chaos… “

Sarsgaard a poursuivi en disant que le type de connexion qu’il ressentait avec le public lors des concerts Pixies est similaire à ce qu’il ressent avec ses camarades de casting dans The Batman.

“Les Pixies étaient mon groupe préféré de tous les temps. Je suis allé à 20 concerts, et c’était ce sentiment de chacun d’entre nous. Et c’est très émouvant. Les Pixies étaient un groupe incroyablement émotif, et je pense que ce Batman est très émouvant. de cette façon “, at-il dit. “Je pense que ce sera très puissant.”

Le Batman n’est pas le premier film de bande dessinée de Sarsgaard, car il a dépeint Hector Hammond dans le film décevant et infructueux de Green Lantern en 2011. Une autre connexion que Sarsgaard a avec les films de bande dessinée est par le biais de sa femme, Maggie Gyllenhaal, qui a joué dans The Dark Knight.

Le Batman devrait sortir en salles en juin 2021. Il est réalisé par Matt Reeves, qui avait auparavant réalisé Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes.

En plus de Pattinson en tant que Batman, le film comprend Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, Colin Farrell comme The Penguin, Zoe Kravitz comme Catwoman, Andy Serkis comme Alfred, Paul Dano comme The Riddler et John Turturro comme Carmine Falcone.