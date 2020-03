L’acteur Birds of Prey explique comment cuisiner le sandwich aux œufs de Harley Quinn

Les fans ont maintenant les instructions pour préparer le sandwich aux œufs emblématique Oiseaux de proie. Sorti en salles le 7 février 2020, Birds of Prey met en vedette Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et est distribué par Warner Bros, rapportant plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Le film a reçu des critiques favorables de la part des critiques et des fans, le sandwich aux œufs de Harley Quinn étant l’un de ses éléments les plus obsessionnels. Dans le film, elle s’arrête pour récupérer l’article, seulement pour le faire tomber des mains alors qu’elle est poursuivie dans la rue.

Le sandwich fait à nouveau son chemin sur Internet via Variety avec un clip montrant comment préparer le délicieux repas. La vidéo met en vedette l’acteur Bruno Oliver (qui a joué Sal le cuisinier dans le film) alors qu’il détaille les étapes de la recréation du sandwich aux œufs.

La recette comprend des œufs, du fromage américain, du bacon et du pain. Oliver a commenté la préparation nécessaire pour un si petit élément du film. Le décrivant comme l’une de ses expériences les plus étranges en tant qu’acteur, il se souvient avoir travaillé sans relâche dans sa cuisine la veille du tournage. Il semble que cela en valait la peine compte tenu du nombre de fans qui sont déterminés à recréer l’élément.

Oiseaux de proie est maintenant disponible en VOD et suit Harley Quinn après les événements de Suicide Squad et sa rupture avec le Joker. C’est la dernière entrée dans l’univers cinématographique de DC et en fonction de ses performances, nous pouvons nous attendre à plus de Harley Quinn dans les futurs films DCEU.

Source: Variété