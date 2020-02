L’acteur de la saison 4 de Veronica Mars défend une fin controversée

Veronica Mars La star Ryan Hansen défend la fin controversée de la saison 4 de l’émission. Créée par Rob Thomas, la série originale de Veronica Mars a été créée en 2004 et a duré jusqu’en 2007. La série a suivi Kristen Bell en tant que personnage principal, une lycéenne de la ville fictive de Neptune, en Californie, qui est déterminée à résoudre le meurtre de son meilleur amie Lily Kane. Mélangeant des éléments de mystère noir et d’humour avec du drame pour adolescents, la série a été un succès auprès des critiques et a maintenu une base de fans dévouée pendant sa diffusion et dans les années qui ont suivi son annulation. Le spectacle s’est révélé étonnamment durable malgré les faibles notes pendant sa course, survivant au passage de l’UPN à la CW. Les partisans du drame ont aidé à lancer un long métrage en 2014, après une campagne Kickstarter réussie qui a dépassé les attentes en recueillant 5,7 millions de dollars. Veronica Mars a une fois de plus prouvé sa résistance lorsque Hulu a annoncé, en 2018, qu’une quatrième saison était prévue, composée de huit épisodes.

Dans le renouveau de Hulu, Veronica se retrouve au début dans une bonne position. Sa vie est bientôt bouleversée lorsque Neptune, une destination populaire pour les vacances de printemps, est secouée par le bombardement d’un motel au bord de la plage. D’autres bombes ont rapidement suivi, conduisant Veronica et son père Keith (Enrico Colantoni) à enquêter sur les attaques. Le renouveau a comporté le retour de plusieurs personnages populaires, en plus des tours de soutien de J.K. Simmons et Patton Oswalt. La saison 4 de Veronica Mars a été saluée, citée comme un exemple de la façon de revisiter avec succès un morceau bien-aimé de la culture pop. La fin de la saison, cependant, s’est révélée incroyablement source de division.

Vers la fin de la finale de la saison 4, intitulée «Années, continents, effusion de sang», en référence à la relation romantique centrale de l’émission entre Veronica et Logan Echolls (Jason Dohring), Logan est tué par une bombe plantée dans la voiture de Veronica par Oswalt. caractère vilain comme dernier acte de vengeance. Lors d’une conversation avec Collider, pour promouvoir son rôle dans Fantasy Island de Blumhouse, Ryan Hansen, le membre original de la distribution de Veronica Mars, a été interrogé sur la tournure choquante et perturbatrice. Hansen est revenu pour la renaissance de Hulu, reprenant le rôle de Dick Casablancas, un ami proche de Logan. Lisez la réponse de Hansen ci-dessous.

“Sensationnel! Eh bien, je sais que les fans ont eu beaucoup de mal avec ça. Mais j’ai l’impression que c’est comme ça que la série se déroulait et qu’elle devait grandir et faire tout ce genre de choses. Mon personnage ne grandira jamais, alors j’espère que nous pourrons continuer à le faire et je serai Dick. “

De même, les sentiments ont été repris par le créateur de la série. Dans des interviews, Thomas a noté que la série de longue durée devait grandir. Il a également expliqué honnêtement ses difficultés à écrire Veronica en tant que femme mariée. Une partie de la réaction à la mort de Logan se résume au soutien de la base de fans du personnage, qui a connu une croissance importante au cours de la série. D’autres, tout naturellement, détestaient voir la romance épique de Veronica avec Logan se conclure d’une manière si déchirante.

Pour beaucoup plus de téléspectateurs, et même pour certains critiques, le problème n’était pas que Logan soit mort, mais comment il avait été tué et pourquoi. La torsion a été décrite comme clichée et sans imagination, la mort de Logan s’étant produite le jour de son mariage avec Veronica. Beaucoup ont fait valoir qu’il y avait plusieurs autres façons de garder la série fraîche et de rester fidèle à la personnalité de Veronica, sans faire exploser son autre significatif.

Pour l’instant, il n’est pas prévu de réaliser un cinquième épisode de Veronica Mars. Kristen Bell est prête pour cela, tout comme Thomas qui a indiqué qu’il avait plus d’histoires à raconter en dehors de Neptune. Indépendamment du désaccord entourant la disparition de Logan, il convient de se rappeler que la saison 4 a été accueillie positivement dans l’ensemble. Logan était sans aucun doute un personnage important, avec Dohring apportant beaucoup de nuances à sa représentation d’un mauvais garçon réformé, mais le monde de Veronica Mars contient encore beaucoup de potentiel.

