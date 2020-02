L’acteur mandalorien dit que Moff Gideon peut être échangé dans la saison 2

L’ignoble Moff Gideon peut être échangé selon Le Mandalorien star Giancarlo Esposito. Gideon est le méchant principal de la série de streaming Disney + extrêmement populaire. La deuxième saison devrait être diffusée en octobre.

Alors que Moff Gideon n’a pas fait une apparition réelle sur la première saison de The Mandalorian jusqu’à l’avant-dernier épisode, il a certainement eu un impact énorme. L’ex-officier impérial a pour objectif de capturer The Child (le personnage plus connu sous le nom de Baby Yoda) et n’hésite pas à tuer des gens de son côté pour obtenir ce qu’il veut. Non seulement il a de la prévoyance et révèle qu’il connaît le vrai nom du personnage titulaire, mais Gideon réussit presque dans sa quête pour capturer Baby Yoda. Alors que le Mandalorien s’échappe avec succès des griffes de Gideon avec l’adorable extraterrestre vert, Moff Gideon dévoile qu’il est en possession du mystérieux et légendaire Darksaber.

Bien que la deuxième saison de The Mandalorian soit encore dans des mois, les fans sont impatients de toute information sur la saison à venir. L’homme derrière le Moff a eu beaucoup de réflexions sur le potentiel que son personnage doit débloquer dans les prochains épisodes. Giancarlo Esposito a parlé de son rôle incroyablement complexe dans une interview avec Comicbook.com.

“Donc j’aime le méchant, parce qu’il y a de la place pour grandir. Il y a de la place pour que l’obscurité se révèle, et j’aime que les gens aiment les méchants, parce que les méchants peuvent être rachetés. Il y a quelque chose qu’ils veulent vraiment, et je pense que Moff Gideon, à la fin, veut voir notre univers survivre. »

Esposito a fait un travail fantastique pour donner vie à un autre méchant incroyable de Star Wars, en particulier en seulement deux épisodes. Les réflexions de l’acteur sur le potentiel de rachat de Gideon semblent prometteuses, en particulier parce que Moff Gideon jouera un rôle plus important dans la saison deux. Qu’est-ce que Moff Gideon a prévu de faire pour Baby Yoda? Esposito a déclaré que Moff Gideon voulait remettre de l’ordre dans l’univers et a laissé entendre que peut-être Baby Yoda pourrait jouer un rôle dans son plan directeur. Peut-être que les plans Baby Yoda de Moff Gideon se retourneront contre, et The Child sera le catalyseur de son arc de rédemption potentiel. Après tout, si Dark Vador pouvait être racheté, pourquoi pas Moff Gideon?

L’un des aspects les plus notables du canon de Star Wars est le mélange du bien et du mal dans chaque personnage. Il n’y a pas de chemin fixe pour que quelqu’un reste bon ou mauvais pour toute son existence. Ce sont les choix d’une personne ou d’un étranger qui définissent leur caractère. Le Mandalorien pourrait continuer à démontrer cette noble tradition de Star Wars en présentant l’arc de rédemption de Moff Gideon d’une manière difficile à prédire, mais satisfaisante à surveiller pour le gain éventuel. Avec la très attendue saison deux à l’horizon, les fans devront se battre entre-temps avec des spéculations et des détails sur les acteurs jusqu’à ce que The Mandalorian revienne.

