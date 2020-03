L’acteur Scorpion de Homecoming taquine le retour de MCU (ou Sony)

Spider-Man: Retrouvailles L’acteur Michael Mando taquine le retour de Marvel Cinematic Universe (ou peut-être Sony) de Mac Gargan avec un tweet cryptique. Les lecteurs de Marvel Comics savent que Gargan devient finalement le supervillain Scorpion. Pourtant, les téléspectateurs de MCU n’ont rencontré que brièvement le personnage de Homecoming, et il était absent de la suite, Spider-Man: loin de chez soi. Le vautour de Michael Keaton était également absent du film suivant, laissant beaucoup de temps pour l’introduction d’un autre méchant classique de Spider-Man, Mysterio.

Pendant des années, les fans ont spéculé et espéré l’introduction de Sinister Six, une équipe des plus grands voleurs de Spider-Man qui se réunissent dans le seul but de détruire le web-slinger. Alors que Sony continue de construire son univers Spider-Man étendu avec Venom 2 et Morbius, il semble de plus en plus probable que les rêves d’un grand écran Sinister Six pourraient bientôt devenir réalité. Le marketing pour les deux films Sony a fortement mis en évidence les connexions au MCU. De plus, Keaton devant apparaître dans Morbius, son éventuel vautour agira comme une version criminelle de Nick Fury de MCU, rassemblant lentement une équipe pour éliminer Spider-Man. Les versions classiques des Sinister Six ont inclus Doctor Octopus, Mysterio, Vulture, Sandman, Kraven the Hunter et Scorpion, pour n’en nommer que quelques-uns.

Maintenant, une photo que Mando a publiée sur son compte Twitter, avec un emoji de scorpion comme légende des messages, taquine le retour de Scorpion au MCU ou, peut-être, le Spider-Verse de Sony. La photo montre Mando dans une veste en cuir noir dans un paysage désertique de dunes, rien ne suggère un lien avec son personnage MCU, à part les emoji scorpions curieusement ajoutés. Regardez vous même:

Mis à part l’explication évidente, que Mondo s’amuse juste un peu avec ses fans de MCU, cela pourrait être un indice que nous reverrons Scorpion bientôt. Gargan pourrait facilement apparaître pour un caméo dans Morbius ou Venom 2, alors c’est peut-être ce que Mondo taquine avec ce post. Il a longtemps été dit que Morbius pourrait organiser une autre tentative de Sony pour un film Sinister Six. Une autre possibilité est qu’il a entendu Marvel Studios à propos de son retour pour jouer le personnage de la suite Spider-Man: loin de chez soi.

Ce n’est pas la première fois que Sony tente de monter un Sinister Six. À l’époque d’Andrew Garfield Spider-Man, Sony a planté une tonne d’oeufs de Pâques Sinister Six dans The Amazing Spider-Man 2. Ils ont même engagé Drew Goddard pour réaliser un long-métrage Sinister Six. La tentative précédente aurait pu mettre en vedette Docteur Octopus, Vulture, Rhino, Electro, Green Goblin et the Lizard, car tous ces personnages avaient été présentés sous une forme ou une autre dans les films Garfield Spidey.

Maintenant que Marvel et Sony ont un partenariat ténu dans la franchise Spider-Man, il reste à voir la part de Kevin Feige, responsable des studios Marvel, dans la création du film Sinister Six de Sony. Les sorties solo de Spider-Man sont principalement contrôlées de manière créative par Marvel. Dans le passé, Marvel avait peu à voir avec les films Sony, comme Venom, par exemple. Cependant, l’apparition de Keaton dans le film Morbius de Sony indique un nouveau niveau de coopération entre les deux studios. Si le post Scorpion de Mondo est un indice de son futur rôle dans la franchise MCU / Sony Spider-Man, c’est une valeur sûre qu’il pourrait finir par Spider-Man: Retrouvailles à Sinister Six sous peu.

Dates de sortie clés

Morbius (2020)Date de sortie: 31 juil.2020

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

