l’Action Cam qui s’adapte à tous vos besoins

De l’union des forces de Insta360 et Leica Il est né ONE R, l’Action Cam que vous adapté à tous les vôtres aventures. Nous avons souvent trouvé le concept sur lequel il se fonde ces dernières années, le mods. Celles-ci vous permettront en effet de capture chaque instant, toujours profiter du droit point de vue.

ONE R est équipé d’un système de lent interchangeable qui vous permettra de capturer des images à 360 degrés avec une qualité 4K ou un 5.3K avec un capteur de 1 pouce. La transformation sera rapide et facile et nous permettra de réaliser images de qualité sublime.

Insta360 ONE R: l’innovation passe par le partenariat avec Leica

la Insta360 ONE R a été créé pour les créateurs de contenu et pour toujours permettre maximum niveau qualitatif dans n’importe quelle situation de tir. Tout comme les modèles précédents, dans ce cas aussi, nous pouvons compter sur le fantastique FlowState stabilisation qui garantira stable et exempt de tout type de vibration.

la mot clé de la nouvelle Insta360 Action Cam est liberté, car la double lentille vous permet de tourner facilement un 360 degrés, réalisant la recadrage de nos vidéos en post-production. Merci à outils mis à disposition par l’entreprise dans la candidature, nous pouvons également obtenir images très similaire à ceux d’un drone.

Imaginez avoir le commodité d’un objectif grand angle et d’une télé, le tout dans votre poche. la trois mod publié par la société sera en mesure de gratuit le vôtre créativité au-delà de l’imagination.

Avec le Mod “Double-Lens 360“Nous pouvons capturer des images à 5.7K à 360 degrés, exactement comme cela s’est produit pour le précédent modèle ONE X. Cependant, nous aurons les vidéos disponibles HDR et même un modalité nuit.

Le Mod “4K Grand angle“Vous permettra d’enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 60 fps et effectuer lent mouvement jusqu’à 8X. la écran ça peut aussi être coup à notre goût, pour voir en temps réel ce que nous filmons, même en cas de selfies ou vlog.

Cependant, l’accessoire le plus intéressant est celui réalisé avec Leica. Le Mod permettra en effet d’avoir un capteur de 1 pouce large angle peut enregistrer des vidéos jusqu’à 5.3K et prenez des photos avec une résolution maximale 19 MPX.

Insta360 ONE R gagne également certificat IPX8 qui permettra de plonger au maximum 5 mètres sans maisons. Avec le plonger maisons vous pouvez évidemment atteindre de plus grandes profondeurs et atteindre 60 mètres.

Merci àintelligence artificiel l’Action Cam pourra également comprendre le contenu de la scène et bloc la récupération, en évitant les opérations de post-production fastidieuses. De toute évidence, grâce à l’application, il sera possible de changer notre point de vue 360 degrés.

L’entreprise a également exprimé sa volonté de étendre le parc mods pour rendre l’ONE R encore plus irremplaçable dans nos aventures quotidiennes. Il a été confirmé le batterie pack supplémentaire et aussi hypothétique aérien mod pour la connexion à un drone.

Insta360 ONE R sera vendu à 479,99$ pour la variante 360 et 4K atteindre i 549,99 $ pour la version avec le capteur développé avec Leica. Si vous ne voulez que le Mod pour le 4K le prix tombe à 299,99$.