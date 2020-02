L’activité d’achat de maisons de Zillow a généré 1,37 milliard de dollars de revenus l’année dernière mais n’est toujours pas rentable – .

(Photo Zillow)

Il y a presque exactement un an, le groupe Zillow s’est lancé dans une ré-imagination fondamentale de l’entreprise, passant des médias immobiliers et de la publicité à l’achat et à la vente de maisons directement. Et jusqu’à présent, «Zillow 2.0» est en train d’améliorer considérablement les revenus de l’entreprise.

CONNEXES: Le groupe Zillow bat des estimations avec 943,9 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre pour clôturer une année 2019 “ remarquablement tumultueuse ”

Propulsé par sa division des ventes de maisons, Zillow a déclaré un chiffre d’affaires de 943,9 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 158% en glissement annuel et bien avant les 810 millions de dollars attendus par les analystes. Le segment des achats de maisons de Zillow a généré à lui seul plus de revenus l’an dernier – 1,37 milliard de dollars – que l’ensemble de l’entreprise en 2018.

Cependant, la société cherche toujours à réaliser un profit sur les milliers de maisons achetées et vendues chaque trimestre. Rien qu’au quatrième trimestre, Zillow a vendu 1 902 maisons et acheté 1 787 maisons, terminant le trimestre avec 2 707 maisons en inventaire.

Le prix de vente moyen de ces maisons était de 317 155 $. Mais entre l’achat de la maison, sa réparation, le coût de la conservation et les frais de vente, Zillow a dépensé en moyenne 318 667 $ pour chaque transaction. Ajoutez les intérêts débiteurs et Zillow a enregistré une perte moyenne d’environ 6 400 $ par maison vendue au quatrième trimestre.

Dans chacun des quatre trimestres depuis que Zillow a amorcé sa transition commerciale, la société a perdu de l’argent sur la vente moyenne de maisons, selon une analyse .. Aux premier et deuxième trimestres de 2019, le rendement est ressorti positif mais les frais d’intérêt ont poussé la transaction moyenne dans le rouge.

(Graphique Zillow)

Lors d’un appel avec des analystes, le PDG de Zillow, Rich Barton, a noté que les ventes de maisons se situaient dans les «garde-fous économiques unitaires» que la société avait définis, et il s’attend à ce que cette tendance se poursuive au cours du prochain trimestre.

Avec chaque vente de maison, a déclaré Barton, Zillow obtient un peu plus de données et d’expérience. Zillow apprend sur le terrain le monde complexe de l’achat et de la vente de maisons – en offrant le bon montant, en évaluant les maisons de manière appropriée et en sachant quand baisser les prix – et il y aura quelques problèmes à résoudre.

“Pour l’avenir, parce que nous en sommes encore aux premiers jours, la plupart de nos marchés sont très jeunes, nous nous attendons à ce que ce soit un chemin bosselé”, a déclaré Barton à propos des ventes de maisons. “Ce ne sera pas une belle chose propre et linéaire, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous ne guidons qu’un quart.”

Les investisseurs achètent dans le nouveau Zillow. Les actions ont augmenté de plus de 50% depuis l’annonce de Zillow 2.0 l’année dernière, atteignant un sommet historique de 65,72 $ ce matin. Environ la moitié de la hausse des actions accumulée au cours de la dernière année s’est produite en moins de 24 heures depuis que Zillow a publié ses états financiers trimestriels.

RBC Marchés des Capitaux a relevé son objectif sur l’action Zillow à 67 $, en hausse par rapport à 47 $, où l’action était restée en place il y a environ trois semaines.