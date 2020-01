L’activité immobilière de WeWork s’effondre après une introduction en bourse abandonnée – .

(Photo Bigstock)

L’expansion rapide de WeWork au cours des dernières années s’est ralentie, selon un nouveau rapport, au milieu des retombées de l’introduction en bourse ratée du géant du coworking.

WeWork n’a signé que quatre nouveaux baux aux États-Unis au quatrième trimestre, totalisant environ 184 000 pieds carrés d’espace, selon un rapport de la société immobilière CBRE partagé avec CNBC. Il s’agit d’une baisse abrupte de 93% par rapport à une moyenne de 2,54 millions de pieds carrés loués par WeWork au cours des quatre trimestres précédents.

IWG, la société mère des marques de collaboration Regus et Spaces, a dépassé WeWork au quatrième trimestre en tant que fournisseur d’espace de bureau flexible le plus actif. Spaces se développe à Seattle, se préparant à ouvrir ses deuxième et troisième emplacements.

WeWork a ouvert quelques nouveaux emplacements dans la région de Seattle au cours des derniers mois. Cependant, il s’est retiré d’un projet résidentiel WeLive prévu à Seattle l’année dernière. Un récent rapport de la société immobilière Broderick Group a noté: «Nous nous sommes habitués à voir WeWork faire sensation à Seattle chaque trimestre, prenant de manière fiable de l’espace pour étendre leur empreinte dans la ville – ce qui ne peut plus être prévu.»