l’actualité confirmée par la GSMA

La vague d’entreprises prêtes à renoncer MWC 2020 de Barcelone à cause du Coronavirus a poussé l’organisateur GSMA à annuler officiellement le salon le plus important de la téléphonie mobile au monde ne sera pas reporté, mais annulé enfin.

Ces dernières semaines, de nombreuses entreprises du secteur ont décidé d’abandonner le MWC 2020, enfin on retrouve Nokia, sans oublier les géants LG, Huawei, Amazon, TCL, Ericsson, Facebook, Cisco, Intel et bien d’autres. La GSMA a toujours prétendu qu’ils n’existaient pas risques pour la santé humaine et la propagation du virus, même s’ils s’attendaient à plus de 100 000 visiteurs dans quelques jours.

Tout a conduit l’organisateur à décider de annuler officiellement le MWC 2020, bien que l’impact économique pour les caisses locales soit pour le moins dévastateur, seul le manque de revenus dicté par les participants apportera un trou de plus 500 millions d’euros. Cependant, la bataille juridique commence, qui devra payer pour la perte de revenus des hôtels ou des réalités locales? GSMA ou les entreprises elles-mêmes? l’organisateur est évidemment sécurisé, mais la politique ne semble pas en couvrir une réelle épidémie comme celui lié au Coronavirus.

MWC 2020: la GSMA confirme l’annulation

Malgré aujourd’hui encore Ministre de la santéSalvador Illa a publiquement insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun “risque pour la santé publique de prendre des mesures, du moins sur la CMM 2020”.

Les pressions de la politique sont toujours allées exactement dans la direction opposée à la décision finale, même la vice-présidente du gouvernement, Teresa Ribera, a demandé de ne pas tomber dans l’alarmisme psychologique, confirmant que les mesures de précaution étaient plus que suffisantes pour éviter la propagation.

Tout était en vain, le MWC 2020 c’était officiellement annulé.