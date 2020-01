l’actualité qui a dérouté des millions d’utilisateurs

Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de discussions sur le net nouvelles intrigante et satisfaisante, concernant la timbre de voiture et le Licence Rai, l’hypothèse la plus accréditée concernait l’éventuelle abolition des deux taxes à partir de 2020, en fait va Éclaircir recettes fiscales des contribuables.

Malheureusement, nous serions ravis de pouvoir le confirmer, celui-ci était à part entière fausses nouvelles il a illusionné la plupart d’entre nous. Deux heures taxes non sera aboli (peut-être jamais) pour une raison très claire, il est simple: il L’état L’italien a besoin d’argent comme jamais auparavant. En regardant les nouvelles, vous aurez sûrement remarqué la situation dans laquelle nous nous trouvons, le dette publique elle grandit chaque jour de plus en plus, le danger de se retrouver avec des amendesUnion européenne ou avoir à faire face à la redoutée augmentation dell ‘TVA.

D’où la nécessité de «chérir» chaque euro de recettes fiscales pour la population, après avoir considéré l’énorme qualité et quantité proposées par Timbre de voiture et Licence Rai.

Timbre automobile et frais Rai: les bénéfices pour l’État sont énormes

Si vous ne le saviez pas, nous vous dirons tout de suite, le timbre de voiture, la «taxe foncière d’un moyen de transport» gérée directement par les Régions, garantit une recette fiscale de plus de 6 milliards euros par an. la Licence Rai, au lieu de cela, avec ses 100 euros annuels payés par chaque propriétaire d’un téléviseur, attend un gain d’environ 1,5 milliard euros.

La somme de 7,5 milliards l’euro est presque monstrueux et, naturellement, indispensable, étant donné le moment que nous traversons.