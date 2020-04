l’actualité sur l’annulation des taxes

la timbre de voiture et le Licence Rai pourraient-ils être abolis? nous avons lu cette question partout dans le réseau et, nous devons l’admettre, malheureusement, beaucoup ont répondu par l’affirmative à la question de longue date, simplement en croyant en de nombreux sites Web et en ceux qui promouvaient exactement la même pensée identique.

Les informations qui circulent sur le net, malheureusement pour la plupart d’entre nous, se sont avérées être complètement faux, la taxe automobile et la licence Rai ils ne viendront pas aboli à partir de l’année en cours, il suffit de mettre l’âme en paix. Ce que vous avez lu est le résultat d’une parfaite fausses nouvelles spécialement conçu pour inciter le consommateur à appuyer sur un lien ou à attirer l’intérêt de millions de consommateurs vers l’affichage de bannières publicitaires; la Gouvernement italien n’a nullement évalué ou envisagé une telle éventualité, en particulier dans la période que nous traversons actuellement.

Il est bon de savoir que les finances de l’Etat sont loin de prospérer, ayant forcé la fermeture d’entreprises et assimilées, a conduit à une décaissement, juste pour essayer d’aider ceux qui se sont retrouvés tout d’un coup avec les finances complètement à zéro (le fantôme 600 euros pour les professionnels, ou tout simplement les licenciements).

Frais Rai et Bollo Auto: utilisateurs exemptés

Pour ces raisons, vous vous résignez, timbre de voiture et le Licence Rai ne sera en aucun cas aboli à partir de 2020. Seule une petite partie des utilisateurs peut demanderexemption de Licence Rai, sont spécifiquement plus de 75 et ceux qui déclarent un revenu inférieur 7000 euros. L’activation ne sera pas automatique, mais le formulaire de demande doit être téléchargé à partir du site Web de l’Agence du revenu.