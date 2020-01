L’adaptation DMZ de HBO a trouvé son étoile

L’adaptation par HBO de Brian Wood et de la série de bandes dessinées de Riccardo Burchielli, DMZ, s’annonce comme un gros problème, avec une star majeure en tête pour le pilote. Rosario Dawson a été choisi comme Alma, selon The Hollywood Reporter. Le personnage, un médecin qui cherche son fils perdu, est en fait une création originale pour l’émission de télévision qui n’est pas apparue dans le livre.

La DMZ se déroule après qu’une deuxième guerre civile a ravagé une grande partie de l’Amérique et se concentre sur une version de Manhattan déclarée zone démilitarisée. La bande dessinée a fonctionné pour 72 numéros entre 2005 et 2012.

Le pilote sera réalisé par Ava DuVernay, qui est surtout connue pour avoir réalisé Selma et A Wrinkle in Time, et qui a également réalisé la magnifique série Netflix de 2019, When They See Us. Elle dirige également The New Gods de DC, qu’elle a également co-écrit. Roberto Patino, le co-producteur exécutif de Westworld saison 2, est showrunner.

Dawson a récemment joué dans Zombieland: Double Tap, et a joué Jane Ramos dans 18 épisodes de Jane the Virgin (ce n’est pas le personnage principal, juste pour mémoire). Elle a également joué Claire Temple à travers plusieurs émissions Netflix Marvel.

On ne sait pas encore quand DMZ sera présenté en première sur HBO, et le tournage n’a pas encore commencé.

