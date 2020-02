l’adieu détruit le rêve des Italiens

Au cours de la dernière période, une véritable fausse nouvelle a circulé sur le net qui a pu tromper des millions d’Italiens, ont évoqué la possible suppression de deux des taxes les plus détestées de l’histoire: timbre de voiture et Licence Rai. Partant précisément d’un des souhaits les plus pressants des consommateurs, certains farceurs ont répandu une solution possible au problème d’une fiscalité trop élevée.

Dommage que ce soit un bon et un bon canular, derrière l’occasion d’assister à laabolition définitif des deux taxes, sachez qu’il n’y a vraiment rien de vrai. Les deux génèrent un bénéfice trop élevé pour les coffres de l’État, une quantité dont notre gouvernement ne peut se passer aujourd’hui; il est connu pour être en difficulté, le haut-parleurs crient-ils, la dette publique augmente au-delà de toute croyance, et le risque d’amendes de l’Union européenne ou d’une éventuelle augmentation de la TVA est plus que réel.

Taxe Rai et taxe automobile: c’est pourquoi ils ne seront pas supprimés

Sur la base de tout cela, il est clair que je 7,5 milliards d’euros annuels garantis par les deux impôts ne peuvent être considérés que comme une “aubaine” pour le gouvernement lui-même, leur suppression ne semble même pas avoir passé à distance dans “l’esprit” des puissants de notre pays, précisément parce que chaque euro gagné est essentiel pour le bien-être de l’État.

Pour mémoire, on se souvient enfin que le Licence Rai il ne doit pas nécessairement être payé par tout le monde; ceux de plus de 75 ans ou ceux qui déclarent un revenu inférieur à environ 7000 euros peuvent demander une exonération.