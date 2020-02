l’administration fiscale décide de vérifier les comptes courants

L’un des plus gros problèmes État italien essayer de contrer quotidiennement est leévasion fiscale. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il a décidé d’introduire de nouveaux Fisco. Ces nouveaux contrôles sont très différents des contrôles habituels puisque le corps lui-même a décidé de contrer ce fléau économique et social avec un nouvel outil, avec quelque chose en plus.

Selon certaines rumeurs reçues, pour démarrer les vérifications, ce nouvel outil a pour mission de vérifier vérification des comptes de clients clients d’établissements de crédit importants tels que: Unicredit, Intesa San Paolo et BNL. Voici tous les détails dans le paragraphe suivant.

Unicredit, BNL et Intesa San Paolo: des clients sous contrôle

la nouvel algorithme a pour objectif de réduire drastiquement ce phénomène, en analysant plus en détail les dépôts en argent des contribuables pour les comparer aux revenus déclarés. Le nouvel outil s’appelle evasometro et il est déjà en fonctionnement pour contrôler avec précision chaque mouvement.

Son but est de vérifier la correspondance exacte entre les dépôts d’argent enregistrés au nom du contribuable et les montants déclarés en termes de revenus de celui-ci, avec une tolérance de 20%. Selon les différentes versions, si la différence dépasse la tolérance, il y a ce seront des contrôles beaucoup plus précis et le client sera appelé aux endroits appropriés pour donner une explication aux responsables.

Contrôles par le Fiscocependant, ils seront là pour tous les Italiens, mais progressivement.