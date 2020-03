l’administration fiscale tamise les comptes Unicredit, Sanpaolo et BNL

Le bureau des impôts est toujours prêt à faire face à l’un des fléaux économiques les plus graves pour notre beau pays, qui correspond l’évasion fiscale. Malgré cette activité incessante, parfois il est essentiel d’apporter des modifications aux instruments avec lequel le statut des contribuables est vérifié.

Habituellement, un renouvellement substantiel des moyens de contrôle se produit exclusivement circonstances particulières. Cela donne à penser qu’un tel changement dans les méthodes d’enquête est dû à une cause particulière, qui se Décret sur la dignité entré en vigueur il y a un an. Pour cette raison, il était nécessaire de modifier clairement l’instrument utilisé pour effectuer les contrôles précédemment, le Redditometro.

Cet algorithme, qui allait évaluer la congruence entre les revenus et les dépenses dans les dépenses importantes (achats particulièrement importants tels que voitures, maisons …), il a été constaté inadéquat de faire son travail depuis un an maintenant. Il a donc fallu le remplacer par un nouvel outil plus adapté: il est dell’Evasometro.

Recul de l’évasion fiscale: le nouvel impôt prend le terrain

Aussi appelé Risparmiometro, le nouveau joyau de l’Agence du revenu est en train de idéation et amélioration depuis le gouvernement Monti, qui l’a présenté il y a plusieurs années mais qui n’a pu voir son application qu’aujourd’hui.

Le nouvel algorithme ira à passer au crible les comptes courants des Italiens et pour faire correspondre les contrôles croisés avec le déclarations de revenus. De cette façon, il sera possible de vérifier correspondance entre les entrées (donc en termes de revenu individuel ou familial) et ce qui est effectivement déposé dans les comptes courants au nom du même.

En cas de divergence entre les deux informations plus de 20%, des contrôles plus détaillés commenceraient immédiatement, dans lesquels le même titulaire serait ultérieurement appelé à justifier cet écart.