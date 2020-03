L’administration Trump veut envoyer jusqu’à 2 000 $ à chaque Américain – .

L’administration Trump propose un plan de relance de 1 billion de dollars pour faire face à l’impact économique du coronavirus COVID-19.

Parmi ses composantes, le plan prévoit d’envoyer jusqu’à 2 000 $ aux Américains sous forme de deux chèques – l’un envoyé le 6 avril et l’autre le 18 mai.

Tout le monde n’obtiendrait pas la totalité des 2 000 $. Le montant final serait basé sur le niveau de revenu et la taille de la famille.

Cela fait suite à certaines des pires baisses du marché boursier enregistrées, alors que la panique et la peur continuent de suivre la propagation du virus mortel qui ne montre aucun signe de ralentissement pour le moment.

Jusqu’à 2000 $ pourraient être versés à la plupart des Américains en espèces d’urgence – sous la forme de deux chèques de 1000 $ – si l’administration Trump obtient son souhait dans le cadre d’un plan de relance d’un billion de dollars récemment proposé pour faire face aux effets économiques du coronavirus.

Ce paquet, qui éclipse de loin ce que le gouvernement a dépensé pour renflouer le secteur bancaire à la suite de la crise financière de 2008, comprendrait comme composante la plus importante un demi-billion de dollars d’aide directe aux particuliers américains sous la forme de paiements en espèces d’urgence. Le plan n’est pas encore définitif, cependant, et les montants pourraient changer à mesure que l’administration Trump élaborera les détails avec les dirigeants du Congrès.

Le reste du paquet, comme il est actuellement envisagé, consisterait en 300 milliards de dollars destinés à aider les petites entreprises qui ont vu des perturbations majeures de leur entreprise en raison de la mise en quarantaine et de la rétention des clients à la maison au lieu de dépenser de l’argent. Un montant supplémentaire de 50 milliards de dollars irait au renforcement de l’industrie du transport aérien, qui est en train d’être martelé en ce moment car presque personne ne vole en ce moment s’ils peuvent l’aider, tandis que 150 milliards de dollars iraient à d’autres industries qui ont été touchées par cette crise.

En ce qui concerne l’argent direct envoyé aux Américains, il est important de noter que tout le monde n’obtiendrait pas la totalité des 2 000 $. Le montant réellement envoyé dépendra de votre niveau de revenu et de la taille de votre famille, ces niveaux étant actuellement en cours d’élaboration. Vous obtiendriez deux chèques du même montant, quel que soit ce montant pour vous, le 6 avril et un autre le 18 mai.

Ce plan fait suite à des discussions privées entre des fonctionnaires fédéraux sur la façon dont, sans l’aide d’un plan de relance, le pays pourrait voir le chômage exploser jusqu’à 20% – l’équivalent d’environ 32 millions d’Américains sans emploi. Il va sans dire que le chômage à ce niveau se rapprocherait d’une échelle sans précédent depuis la Grande Dépression.

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait plus de 7 000 cas confirmés du nouveau coronavirus aux États-Unis, avec plus de 1 000 nouveaux cas confirmés mardi seulement.

