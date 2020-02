Lady Gaga tourne sa nouvelle vidéo avec un iPhone 11 Pro

Il a été libéré ce soir, la vidéo de la dernière chanson de Lady Gaga, nommée Stupid Love. Après l’énorme succès de Shallow, le single du chanteur, a joué avec Bradley Cooper et la bande originale du film Une étoile est née qui étaient tous deux des protagonistes. Il y a eu beaucoup de discussions sur cette chanson et la performance des deux, pendant la nuit des Oscars 2019, dans laquelle la chanson a remporté le titre de meilleure chanson de 2019. Encore une fois Lady Gaga revient pour faire parler d’elle grâce au choix de tourner la vidéo de son nouveau single avec un iPhone 11 Pro.

Que savons-nous de cette vidéo et du choix de la tourner de cette façon

C’est une initiative mis en œuvre pour participer à la campagne Shot on iPhone, un défi lancé par Apple afin de faire connaître toutes les qualités de votre téléphone dans le domaine de la photographie et de la qualité vidéo. Le film a été tourné par Daniel Askill et le clip vidéo prévoit la sortie de son prochain album appelé LG6. La chanteuse avait déjà commencé à partager les différents teasers de sa vidéo sur les réseaux sociaux, qui n’est sortie que ce soir.

Dans la vidéo, Lady Gaga prend le rôle d’un champion de l’amour, avec apparemment clairement inspiré par Sailor Moon et avec une chanson avec des tons très similaires à ses tout premiers singles de style de danse. Iphone 11 Pro est capable d’enregistrer des vidéos en 4K de 24 à 60 ips et une stabilisation optique de type image. Avant Lady Gaga aussi Selena Gomez il avait rejoint la même initiative, filmant la vidéo de son single de la même manière Te perdre pour m’aimer.