L’affaire Raspberry Pi 4 est maintenant moins chère que jamais pour son 8e anniversaire

Si vous cherchez à commencer à construire vos propres systèmes informatiques, alors bonne nouvelle – l’une des versions les plus populaires du Raspberry Pi 4 est désormais moins chère que jamais.

L’appareil informatique extrêmement populaire obtient une réduction de prix permanente pour son 8e anniversaire, avec le Raspberry Pi 2 Go maintenant disponible pour seulement 35 $ (environ 27 £ / 53 AU $).

Cela signifie que vous pouvez démarrer votre propre système informatique domestique pour la même chose qu’un demi-réservoir de carburant.

Affaire Raspberry Pi

Parallèlement à son coïncidence avec le 8e anniversaire de l’entreprise, Raspberry Pi dit que la baisse des prix de la RAM lui a permis de réduire le prix de son matériel. La baisse des prix signifie que le Raspberry Pi 4 est maintenant en vente pour le même montant que l’appareil d’origine en 2012.

Le Raspberry Pi 4 a été lancé en juin 2019, offrant des durées d’exécution environ quarante fois plus rapides que l’original, ainsi que 8x la mémoire, et décrit par le fondateur Eben Upton comme “le Raspberry Pi que j’achèterais pour mes parents”.

Le Raspberry Pi 4 dispose également d’une connectivité Gigabit Ethernet, Bluetooth, USB-C (avec deux ports USB 2 et 2 USB 3) et de deux ports micro HDMI capables de prendre en charge deux écrans 4K.

La société a ajouté que plus de 30 millions d’ordinateurs Raspberry Pi ont été vendus depuis la mise en vente du premier appareil le 29 février 2012.

“Au cours des années qui se sont écoulées depuis … nous avons vu nos produits utilisés dans une gamme incroyable d’applications partout dans le monde (et parfois hors de celui-ci); et nous avons trouvé notre propre place dans une communauté de fabricants, amateurs, ingénieurs et les éducateurs qui changent le monde, un projet ou un étudiant à la fois “, a écrit Upton dans un article de blog.

Les versions 1 Go et 4 Go du Raspberry Pi 4 resteront en vente, mais leurs prix resteront inchangés à 25 $ (environ 19 £ / 38 AU $) et 55 $ (environ 42 £ / 84 AU $) respectivement.

