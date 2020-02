L’affiche de la dépêche française taquine le retour de Wes Anderson en live-action

Searchlight Pictures a publié une affiche officielle pour le prochain film de Wes Anderson, La dépêche française. Le premier film en direct écrit et réalisé par Anderson depuis le Grand Budapest Hotel de 2014 est décrit comme la lettre d’amour du conteur excentrique au journalisme, se déroulant à l’avant-poste d’un hebdomadaire américain – connu sous le nom de The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Soleil – dans la ville fictive française d’Ennui-sur-Blasé.

Avant la sortie de sa bande-annonce mercredi, Searchlight a dévoilé une affiche officielle pour The French Dispatch – une affiche dessinée dans le style de livre de contes à l’ancienne associé au travail précédent d’Anderson en tant que réalisateur. Parmi les membres de la distribution présentés sous forme de dessin animé, il y a les stars de The French Dispatch, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand et Jeffrey Wright. Des quatre, Wright est le seul qui n’a jamais collaboré avec Anderson auparavant (Murray, d’autre part, est apparu dans chacun de ses films depuis Rushmore).

Connexes: The Royal Tenenbaums est le meilleur film de Wes Anderson

Ils sont loin d’être les seuls acteurs de l’affiche de The French Dispatch, avec les costars Owen Wilson (au sommet d’une bicyclette), Benicio del Toro (en tant qu’artiste), Adrien Brody (un autre collaborateur fréquent d’Anderson) et Timothée Chalamet (en prenant un bain, pas moins) apparaissant également sous forme illustrée ici. Voyez par vous-même dans l’espace ci-dessous.

Parmi les autres acteurs confirmés pour The French Dispatch figurent Lea Seydoux, Lyna Khoudri, Mathieu Amalric, Stephen Park, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cecile De France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot et Anjelica Huston. Selon le synopsis du film, ils joueront soit des employés du French Dispatch, soit des personnages animés dans “une collection d’histoires” d’un numéro de la publication fictive.

La dépêche française lui-même a été inspiré par le vrai New Yorker, dont Anderson a admis être un lecteur assidu depuis qu’il était très jeune. Il ouvrira dans les cinémas américains plus tard cet été le 24 juillet 2020 et est actuellement programmé pour affronter le film en direct Jungle Cruise de Disney au cours de son premier week-end.

SUIVANT: Films les plus attendus de 2020

Source: Images Searchlight

Dates de sortie clés

La dépêche française (2020) date de sortie: 24 juil.2020

La vidéo et les photos de Suicide Squad 2 révèlent le nouveau look de Harley Quinn

A propos de l’auteur

Sandy Schaefer est la rédactrice des critiques de films de . et la rédactrice adjointe des actualités.

En savoir plus sur Sandy Schaefer