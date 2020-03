L’affiche de Morbius taquine la transformation de Jared Leto en méchant Spider-Man

Sony a dévoilé une nouvelle affiche pour Morbius qui taquine la transformation de l’étoile Jared Leto en l’infâme méchant de Spider-Man. Morbius est le suivi de Sony pour les succès au box-office Venom et Spider-Man: Into The Spider-Verse, le premier consommant 855 millions de dollars au box-office mondial et le second passant à 375 millions de dollars.

Sony Pictures (via ComicBook) a publié une nouvelle affiche pour le film qui préfigure la transformation du personnage en vampire vivant que les fans de bandes dessinées ont appris à connaître et à aimer. L’affiche montre une image en noir et blanc du personnage de Leto avec une fente glissant sur son visage révélant la bête qu’il transforme inévitablement. Les fans peuvent obtenir un autre aperçu de ce à quoi il ressemblera sous sa forme de vampire, son teint apparaissant bleu, ses yeux rouges et un nouvel ensemble de crocs mortels qui dépassent de sa bouche. L’image d’accroche complète est ci-dessous.

Morbius est l’un des voleurs les plus redoutables de Spider-Man. L’histoire suit le Dr Malcolm Morbius, un homme qui souffre d’un trouble sanguin génétique rare qui décide d’adopter une approche radicale de son traitement, un pari qui est initialement payant mais qui finit par se transformer en une expérience complètement déformée.

La première bande-annonce du film a confirmé ses liens avec le MCU (en particulier Spider-Man de Tom Holland) lorsque Morbius a croisé le vautour de Michael Keaton. Le casting de Morbius est complété par Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson et Jared Harris. Le film est dirigé par Daniel Espinosa et devrait sortir le 31 juillet. Cependant, il ne reste pas à savoir si cette date de sortie sera respectée en raison du coronavirus, une pandémie qui a causé des retards pour de nombreux films de grande envergure, obligeant de nombreux cinémas à fermer et les studios à reporter certaines dates de sortie. Heureusement, Morbius peut éviter toute modification de sa date de sortie.

