L’affiche et le teaser de Candyman 2020 confirment que la première bande-annonce arrive jeudi

L’affiche du redémarrage 2020 de Candyman est révélé, avec la première bande-annonce qui sortira jeudi. Écrit et réalisé par Bernard Rose, le film original de Candyman est sorti en 1992. Basé sur une nouvelle, “The Forbidden” de Clive Barker, le film a commencé par suivre le personnage d’Helen Lyle (Virginia Madsen). Étudiante diplômée en sociologie, Helen mène des travaux sur les légendes urbaines, ce qui la conduit sur la piste de Candyman – le fils d’un esclave assassiné au 19e siècle. Elle craint bientôt que la légende de Candyman soit réelle. Deux suites ont suivi et, dans les années qui ont suivi sa sortie, le film a été considéré comme un classique de l’horreur moderne.

La possibilité de revisiter Candyman a gagné du terrain en 2018 quand il a été annoncé que Jordan Peele était en pourparlers pour ramener le personnage. Le projet est rapidement passé au stade de développement – sans aucun doute aidé par le succès de Peele avec Get Out. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue sur le redémarrage, qui a été décrit comme une suite spirituelle, restent minces, certains faits importants sont connus. Tony Todd, célèbre pour incarner Candyman, sera impliqué dans ce dernier opus. Madsen fait également partie de la distribution, bien qu’il ait été annoncé qu’elle jouera un personnage différent de Helen Lyle. Yahya Abdul-Mateen II est un nouvel ajout à la franchise, en tant qu’artiste enquêtant sur la légende de Candyman. Colman Domingo et Teyonah Parris jouent également le rôle principal.

Au-delà du fait que le fandom de la toxicité sera exploré et que le décor du premier film sera pris en compte dans l’histoire, la forme que prendra le redémarrage reste un mystère. Avec la publication de l’affiche pour le redémarrage de Candyman en 2020, ainsi qu’une courte allumette gracieuseté du producteur et co-scénariste Peele, les fans ont un nouvel aperçu de la version mise à jour de l’aliment de base de l’horreur. Une remorque arrivera jeudi. Mais pour l’instant, consultez l’affiche et le tweet de Peele ci-dessous.

Le redémarrage sera réalisé par Nia DaCosta. Le premier film de DaCosta, Little Woods, un thriller occidental sur deux sœurs qui se font prendre dans le commerce illégal de drogues, a joué avec Tessa Thompson et Lily James. Pour Candyman, Peele a co-écrit le script, avec Win Rosenfeld.

Étant donné l’intérêt que le nom de Peele apporte à un projet, ainsi que l’héritage durable de l’original, la bande-annonce fera certainement l’objet d’un examen minutieux. Une partie de l’attrait du redémarrage pour le moment est qu’il reconnaît l’original, avec l’inclusion de Todd et Madsen, tout en luttant avec un concept aussi récent que le fandom toxique et nocif. La bande-annonce du Candyman le redémarrage devrait mettre en évidence juste assez pour continuer l’intrigue sans tomber dans le piège que les autres remorques font de trop montrer.

