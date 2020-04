l’air sous tous les angles

Le Corsair 275R Airflow se présente comme un châssis semi-tour destiné au milieu de gamme économique (moins de 100 euros), un niveau dans lequel le rapport qualité prix a un poids fondamental, puisque nous évoluons dans une fourchette de prix très serrée où chaque euro compte.

Il est clair que Corsair est l’une des sociétés les plus expérimentées dans le secteur des châssis PC, et c’est l’un des meilleurs fabricants. L’entreprise a réussi à gagner cette position grâce à sa persévérance et son bon travail dans la création de châssis avec une qualité de construction élevée, un bon niveau de performance et un prix très équilibré.

Nous pourrions mettre de nombreux exemples, mais sans aucun doute le Corsair iCUE 465X RGB est l’une des meilleures semi-tours que nous pouvons trouver en ce moment, et le Corsair iCUE 220T RGB Airflow n’est pas loin derrière non plus. À l’époque, nous avons eu l’occasion d’analyser les deux, et aujourd’hui nous allons partager avec vous notre analyse du Corsair 275R Airflow, une évolution du Corsair Carbide 275R qui conserve intactes ses principales valeurs.

Avant de commencer, nous voulons donner grâce à Corsair Espagne pour nous avoir envoyé une unité du Corsair 275R Airflow, et pour nous avoir permis de travailler sans hâte et en toute liberté. Es-tu à l’aise Et bien c’est parti!

Corsair 275R Airflow: premier aperçu

Comme nous l’avions prévu, le Corsair 275R Airflow est un mid-tower qui se positionne directement sur le milieu de gamme économique, mais il a une si bonne qualité de fabrication qu’il présente des détails qui, a priori, sembleraient exclusifs au haut de gamme. Ce n’est pas la première fois que je tombe sur des détails de ce niveau dans un châssis Corsair et cela confirme, une fois de plus, le soin que l’entreprise porte à la conception de ses produits et leur qualité.

Sur le côté, nous trouvons une feuille de verre trempé avec les bords en noir qui est fixé avec quatre vis. Merci à cette fenêtre vous pouvez voir à l’intérieur de l’équipe, quelque chose que tous ceux qui aiment créer des configurations uniques et avec des systèmes d’éclairage LED RGB apprécieront. La tenue du verre trempé est parfaite et le rend très facile à retirer et à mettre.

En interne, nous trouvons beaucoup d’espace et une excellente disposition. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour monter presque tous les types de configuration, car le Corsair 275R Airflow est compatible avec les formats mini ITX et micro ATX et ATX, et prend en charge les grandes cartes graphiques et les radiateurs, ce qui signifie que nous n’aurons pas à nous inquiéter pour l’espace lorsque nous décidons de mettre à jour les composants.

L’avant a de la place pour monter un radiateur jusqu’à 360 mm, en haut on peut monter un radiateur de 240 mm et à l’arrière, nous avons de la place pour un radiateur de 120 mm. Par exemple, si nous avons un kit de refroidissement Corsair Hydro H60 2018, nous pourrions facilement le monter à l’arrière et occuper l’espace de 120 mm et remplir les espaces avant et supérieur avec jusqu’à cinq ventilateurs de 120 mm.

Si nous voulons utiliser des ventilateurs de 140 mm, nous avons de la place pour un total de trois unités, qui seraient réparties comme suit: deux à l’avant et une en partie supérieure.

L’avant a un design très intéressant qui me rappelle le Corsair iCUE 220T RGB Airflow, bien qu’il ne soit pas exactement le même. A l’avant, nous avons un panneau avec lignes inclinées qui créent un style unique et, à leur tour, jouent un rôle important dans le refroidissement de l’intérieur, car ils créent petites ouvertures à travers lequel les ventilateurs avant peuvent prendre l’air froid de l’extérieur et l’introduire à l’intérieur.

Pour que la poussière ne soit pas un problème, nous avons un total de trois filtres à poussière, faciles à enlever et à nettoyer, qui sont situés en haut, à l’avant et en bas.

Comme nous pouvons le voir sur les images, le Corsair 275R Airflow a un total de sept emplacements d’extension horizontaux et deux emplacements verticaux, ce qui signifie qu’il nous permet d’utiliser sans problème une carte graphique configurée dans cette position. Sur le dessus, il a un connecteur jack 3,5 mm, deux ports USB Type A 3.0, un bouton marche / arrêt et un bouton de réinitialisation.

Nous avons déjà toutes les clés du Corsair 275R Airflow clair, c’est donc le bon moment pour résumer son spécifications complètes avant de clore ce point:

Châssis de type tour moyenne fini en acier, plastique et verre trempé.

La conception Chemin d’écoulement d’air direct avec des lignes angulaires qui créent de petites ouvertures qui facilitent l’admission d’air et améliorent le refroidissement.

Panneau latéral en verre trempé qui ajoute une touche premium et nous permet de voir l’intérieur de l’équipe.

Comprend trois ventilateurs 120 mm.

Prise en charge jusqu’à six fans 120 mm ou trois 140 mm.

Il a de la place pour un radiateur 360 mm à l’avant, un de 240 mm en haut et un autre de 120 mm en arrière.

Il dispose de un espace séparé pour l’alimentation, qui est placé en bas.

Prend en charge quatre unités de stockage dans 2,5 pouces et deux unités au format 3,5 pouces.

Conception optimisée pour faciliter gestion propre des câbles. Comprend des attaches de câble pour maintenir le câblage serré.

Dimensions: 457 mm x 216 mm x 455 mm.

Poids: 6,9 kilogrammes.

Prend en charge les cartes graphiques jusqu’à 37 centimètres, les polices jusqu’à 18 centimètres et les ventilateurs jusqu’à 17 centimètres de haut.

Corsair 275R Airflow: notre expérience

La qualité de fabrication du Corsair 275R Airflow est évidente dès que nous le retirons de son emballage. Nous avons une semi tour construit en acier et couronné de détails en plastique il a une fenêtre latérale sur verre trempé.

Ces détails en font un modèle qui positionne clairement au-dessus des autres semi-tours qui réduisent la qualité de la construction et qu’ils offrent une finition beaucoup plus fragile et moins attrayante. Corsair comprend trois ventilateurs de 120 mm qui nous permettent créer un bon flux d’air Utilisant l’emplacement classique de deux à l’avant, qui fonctionnent en aspirant de l’air froid, et un à l’arrière, qui agit comme un extracteur d’air chaud.

Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour effectuer tout assemblage et commencer à utiliser l’équipement que nous décidons d’assembler sans avoir à ajouter autre chose. C’est très important, gardez à l’esprit que de nombreuses semi-tours de milieu de gamme bon marché non seulement réduisent la qualité de la construction, comme nous l’avons déjà indiqué, mais aussi généralement avec un seul ventilateur, ce qui ne nous permet pas de créer un bon flux d’air. Pour ce faire, nous devrons ajouter plus de fans, et avec lui le prix grimpe, évidemment.

La répartition de l’espace intérieur est très bonne et s’intègre parfaitement aux espaces de gestion des câbles. Pendant le processus d’assemblage, je n’ai eu aucun problème pour déplacer tous les composants de mon équipement actuel, une configuration qui comprend les composants suivants:

Processeur Ryzen 7 1800X avec huit cœurs et seize threads à 4 GHz.

32 Go (4 x 8 Go) de Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 3200 MHz RAM (CL16).

Carte mère GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 avec BIOS F25.

Système de refroidissement Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum.

Carte graphique GIGABYTE RTX 2080 Super OC (GPU 1,975 MHz en mode turbo) et 8 Go de GDDR6 15,5 GHz.

SSD Samsung Evo 850 500 Go (système d’exploitation).

SSD Corsie Force MP510 NVMe PCIE 960 Go au format M.2.

Seagate SHDD 2 To avec SSD 8 Go en cache.

Windows 10 Pro 64 bits.

Alimentation Corsair AX1000 80 Plus Titanium avec certification 80 Plus Titanium.

Six ventilateurs Corsair LL120 RGB.

Éclairage LED RGB contrôlé par un Lightning Node Core.

Comme vous pouvez le voir sur l’image tout le câblage a été parfaitement ordonné, et nous avons beaucoup d’espace pour réaliser tout type d’expansion, à moyen et long terme. Le débit d’air que le Corsair 275R Airflow atteint avec cette configuration est excellent et nous permet de garder les températures sous contrôle à tout moment de manière optimale.

Par exemple, mon Ryzen 7 1800X 4 GHz a été maintenu à des températures moyennes de un peu plus de 60 degrés travailler avec des jeux aussi exigeants que DOOM Eternal et The Division 2, et mon RTX 2080 Super est resté valeurs entre 60 et 68 degrés, en fonction de la charge graphique de chaque zone spécifique. Il ne fait aucun doute que ce sont de très bons résultats.

Notes finales: qualité et prix ne sont pas incompatibles

Le Corsair 275R Airflow est un exemple clair qu’une mi-tour de qualité peut être conçue, avec une ligne attrayante, une grande quantité d’espace interne, une distribution intelligente de celle-ci pour optimiser l’emplacement des composants et la gestion du câblage et maintenir un prix équilibré.

Le Corsair 275R Airflow offre à lui seul une valeur très solide, mais le fait qu’il soit livré avec trois ventilateurs de 120 mm le rend l’une des meilleures options dans sa gamme et sa gamme de prix. Comme nous l’avons dit, cette tour médiane est livrée avec tout ce dont nous avons besoin pour assembler un équipement haute performance, nous n’avons pas besoin d’ajouter autre chose, car ces trois ventilateurs inclus créent un flux d’air optimal qui nous permettra de garder les températures de toute configuration de gamme sous contrôle haut.

Si nous voulons ajouter des fans ou Systèmes de refroidissement liquide de type AIO Nous n’aurons aucun problème, car nous avons beaucoup d’espace, et nous avons également la possibilité de monter facilement un Lightning Node Core et six ventilateurs LED RGB. Nous avons de nombreuses possibilités, et c’est très positif.

L’espace offert par le Corsair 275R Airflow rend les assemblages très faciles, car nous avons plus qu’assez de marge pour “manœuvrer” et de placer différents composants, et la gestion du câblage est également très bien résolue dans tous les sens. Les filtres à poussière sont une valeur ajoutée, ils sont faciles à enlever et à mettre et nous aident à garder l’intérieur sans poussière plus longtemps.

Le Corsair 275R Airflow est au prix de 77,90 €, un très bon chiffre compte tenu de tout ce qu’il propose. Si vous recherchez une semi-tour économique, spacieuse, bien finie et prête à offrir une bonne expérience sans avoir à ajouter autre chose, n’hésitez pas, C’est l’un des meilleurs qui existe actuellement.

RÉSUMÉ

Si vous êtes à la recherche d’un mid-tower bon marché, spacieux et bien fini qui est prêt à offrir une bonne expérience sans avoir à ajouter autre chose, n’hésitez pas, le Corsair 275R Airflow est l’un des meilleurs qui existe actuellement dans sa gamme de prix. Cela donne beaucoup et coûte peu.

Qualité de construction9

Possibilités d’extension9

Installation et montage 9.5