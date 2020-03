L’AirPower d’Apple serait de retour d’entre les morts – .

Les nouvelles versions d’Apple pour le reste de 2020 incluent de nouveaux iPhones et le lancement d’une nouvelle génération du logiciel d’exploitation mobile d’Apple, iOS 14.

Pendant ce temps, une autre rumeur a fait surface qui spécule qu’un produit Apple que nous pensions mort – le tapis de chargement sans fil AirPower – pourrait en fait être de retour, après tout.

Leaker Jon Prosser a tweeté qu’Apple travaille sur une nouvelle version du tapis en interne, bien qu’il ne soit toujours pas clair à ce stade s’il obtiendra une version officielle (ou même qu’il portera le nom AirPower).

Presque un an jour pour jour après qu’Apple ait confirmé que son projet de tapis de chargement sans fil AirPower était officiellement mort, à la suite d’un certain nombre d’obstacles techniques auxquels la société a dû faire face qui se sont finalement révélés insurmontables, plus faibles et YouTuber Jon Prosser affirme que le projet semble être sur la bonne voie intérieurement.

“AirPower n’est pas mort”, a-t-il rapporté dans un tweet ce week-end, ajoutant que le prototypage était en cours maintenant et que s’il n’y avait aucune garantie qu’Apple réussirait cette fois et le publierait, les ingénieurs de la société “n’ont pas encore abandonné et essayons de réorganiser les bobines pour déplacer la chaleur plus efficacement. »

Prosser a un record de fuites précises en ce qui concerne Google, mais il n’a pas autant d’expérience sur le front d’Apple. Ce qui rend cette rumeur encore plus intrigante, cependant, c’est qu’elle vient après une prédiction récente du meilleur initié d’Apple au monde, TF International Securities analyste Ming-Chi Kuo, qui pense que la feuille de route matérielle d’Apple pour le premier semestre de cette année comprend une «plus petite tapis de chargement sans fil »(h / t MacRumors). Cependant, cette prédiction a été faite avant le pire de la crise des coronavirus, et il n’est pas clair non plus si Kuo pense qu’Apple attacherait le surnom AirPower à ce tapis plus petit ou non.

L’une des choses qui était si inhabituelle lorsque le vice-président principal de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, a confirmé l’année dernière que le projet AirPower était officiellement interrompu, c’est que, bien que les retards de produit soient quelque peu banals pour le fabricant d’iPhone, il est rare de voir Apple annoncer, puis plus tard éliminer complètement un produit. L’hypothèse parmi les initiés de la technologie était qu’Apple a présenté AirPower bien avant qu’il ne soit prêt à être montré au public parce que la société pensait qu’elle pouvait contourner certains des problèmes qu’elle rencontrait. “Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu qu’AirPower n’atteindrait pas nos normes élevées et nous avons annulé le projet”, avait alors déclaré Riccio.

La rumeur voulait que l’AirPower, qui était conçu pour charger trois appareils en même temps, était sujet à une surchauffe.

Apple a présenté l’AirPower en septembre 2017 au Steve Jobs Theatre après l’introduction de l’iPhone X. L’attente initiale était que l’AirPower arriverait sur le marché à la fin de l’année suivante – ce qu’Apple a finalement confirmé ne se produirait pas ( bien que la société ait déclaré vouloir toujours “faire avancer l’expérience sans fil”.

