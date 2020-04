L’Allemagne veut suivre les épidémies de coronavirus avec des smartwatches – .

L’Allemagne cherche à analyser les données des montres connectées et des appareils de fitness pour suivre l’émergence de nouvelles épidémies de coronavirus dans le pays.

Les données sur le pouls, la température et le sommeil seraient collectées de manière anonyme auprès des citoyens participants afin de cartographier la propagation potentielle de nouvelles zones chaudes COVID-19 à l’avenir.

L’Allemagne a effectué des tests approfondis sur les coronavirus, ce qui lui a permis de contrôler le nombre de morts par rapport à d’autres pays européens et aux États-Unis. De nouvelles mesures de filtrage pourraient être nécessaires pour assouplir les mesures de distanciation sociale.

Avec plus de 103 000 cas en date du mardi matin, l’Allemagne a le quatrième plus grand nombre de dossiers COVID-19 au monde après les États-Unis, l’Espagne et l’Italie. Mais la gestion par l’Allemagne de la nouvelle flambée de coronavirus se distingue par le faible nombre de décès par rapport à d’autres régions. Près de 1 900 décès dus à COVID-19 en Allemagne au moment de la rédaction du présent document placent le pays au dixième rang des décès par coronavirus.

L’explication du succès de l’Allemagne à maintenir le taux de mortalité à un niveau bas est due à des tests approfondis combinés à des mesures extrêmes de distanciation sociale. Mis en œuvre tôt, les protocoles de test ont permis à l’Allemagne d’attraper les patients atteints de coronavirus plus tôt que les autres. En conséquence, les patients COVID-19 ont été isolés et traités plus tôt que ceux des autres pays. La vaste campagne de tests explique également pourquoi le nombre total de cas en Allemagne est passé à plus de 100 000 en un mois environ.

L’Allemagne ne s’arrête cependant pas avec ses nombreuses tentatives de dépistage du COVID-19, car le pays a lancé un programme qui permet la collecte de données pertinentes sur les coronavirus à l’aide d’appareils portables comme l’Apple Watch.

Le but de l’étude est de recueillir un grand nombre de paramètres de santé auprès de participants volontaires dans le but d’attraper les signes de nouvelles éclosions de COVID-19 au fur et à mesure qu’ils se produisent. Ce type de filtrage peut jouer un rôle important une fois que les restrictions à l’éloignement social sont levées.

L’application est disponible sur watchOS, Wear OS et d’autres appareils compatibles avec l’App Store et Google Play. L’application collectera plusieurs points de données des montres intelligentes et des trackers de fitness, y compris les données de pouls, de température et de sommeil. Les montres intelligentes ne peuvent pas mesurer la température d’une personne, mais les utilisateurs peuvent saisir ces données manuellement dans les applications de santé – voici un moyen rapide de surveiller votre fièvre sur l’iPhone, soit dit en passant.

Les changements de température et de sommeil peuvent indiquer la présence d’une maladie. Les symptômes COVID-19 les plus courants sont la fièvre, la fatigue, l’essoufflement et une toux sèche. L’accès à plusieurs points de données pour plusieurs régions d’Allemagne pourrait fournir des données précieuses aux épidémiologistes qui cherchent à contenir les futures épidémies. Les résultats seront ensuite représentés sur une carte interactive, explique .. Les autorités pourraient évaluer le risque de nouvelles flambées.

“Si l’échantillon est assez grand pour capturer suffisamment de patients symptomatiques, cela nous aiderait à tirer des conclusions sur la façon dont les infections se propagent et si les mesures de confinement fonctionnent”, a déclaré Lothar Wieler, directeur de l’Institut Robert Koch. L’Institut coordonne la réponse du coronavirus en Allemagne.

L’application Corona Data Donation, développée par la startup allemande Thryve, ne collectera aucune donnée personnellement identifiable. Les utilisateurs devront enregistrer leur code postal, leur âge, leur sexe, leur taille et leur poids avant que les trackers ne commencent à surveiller les paramètres de santé.

