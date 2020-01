L’alternative AirDrop de Google pour Android est renommée à l’approche du lancement

Alors que les produits Apple bénéficient depuis longtemps de la possibilité de partager des fichiers, des images et bien plus avec des appareils à proximité via AirDrop, l’équivalent Android de Google n’a pas bénéficié du même niveau d’ubiquité, et pour une bonne raison.

Android Beam – le service de partage de fichiers basé sur NFC – a été interrompu à partir d’Android 10, probablement en raison de son manque d’utilisation, de problèmes de fiabilité et de taux de transfert généralement lents par rapport à AirDrop.

Alors qu’une fonctionnalité de remplacement appelée Fast Share est en préparation depuis au moins juillet, le service a maintenant été renommé en “ Partage à proximité ”, comme repéré par les développeurs XDA, avec quelques détails supplémentaires révélés à l’approche de la sortie.

Selon les informations déterrées (susceptibles de changer), le partage à proximité fonctionnera en établissant et en authentifiant une connexion entre deux appareils via Bluetooth, puis en utilisant le Wi-Fi pour transférer réellement les fichiers.

C’est à peu près la même méthode qu’AirDrop utilise actuellement et, grâce à la bande passante et à la fiabilité accrues des connexions Wi-Fi, permet des transferts beaucoup plus rapides de fichiers plus volumineux.

Un changement important noté par les développeurs XDA dans le format est que le partage à proximité ne fonctionnera apparemment que si les appareils sont à moins d’un pied l’un de l’autre, comme indiqué par le message suivant:

“Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés, rapprochés (à moins d’un mètre) et que le Bluetooth et l’emplacement sont activés”.

À ce stade, Google n’a pas officiellement annoncé l’existence – sans parler de la date de sortie – de la fonctionnalité de partage à proximité, et nous ne pouvons pas être certains des fonctionnalités susmentionnées, le cas échéant, qui atteindront la version finale de la mise à jour. , mais il offre toujours la meilleure indication que nous ayons actuellement de ce à quoi nous attendre.