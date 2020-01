L’ambitieux objectif climatique «carbone négatif» de Microsoft le distingue d’Amazon et d’autres géants de la technologie – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, annonce une initiative climatique radicale jeudi matin à Redmond. (Photo . / Todd Bishop)

Une vaste initiative environnementale dévoilée par Microsoft cette semaine représente certains des objectifs les plus ambitieux que les experts du climat disent avoir vus.

Jeudi, Microsoft s’est engagé à devenir «carbone négatif» d’ici 2030, en éliminant plus de carbone qu’il n’en émet. Et d’ici 2050, elle a promis d’effacer un volume de carbone égal à tous les gaz à effet de serre que l’entreprise a émis depuis son lancement en 1975.

Cela «élève la barre pour les engagements climatiques des entreprises», a déclaré Sue Reid, vice-présidente du climat et de l’énergie pour Ceres, une organisation à but non lucratif qui promeut la durabilité environnementale des entreprises. «Ce qui est nouveau ici, c’est pour une grande entreprise qui s’engage à contrebalancer toutes ses émissions tout au long de son histoire.»

En outre, Microsoft crée un Fonds pour l’innovation climatique grâce auquel il prévoit d’investir 1 milliard de dollars sur quatre ans pour accélérer le développement de nouvelles technologies à l’échelle mondiale pour capter le carbone, réduire sa libération et le retirer de l’atmosphère.

L’entreprise met également davantage l’accent sur les émissions importantes qui ne sont pas directement liées aux actions de l’entreprise, mais qui proviennent des activités indirectes. Cela comprend le carbone généré par sa chaîne d’approvisionnement de produits, les matériaux dans ses bâtiments, les voyages d’affaires des employés et même l’électricité que ses clients utilisent lorsqu’ils connectent des produits Microsoft.

“Aucune entreprise ne peut résoudre ce macro-défi à elle seule, mais en tant qu’entreprise technologique mondiale, nous avons une responsabilité particulière de faire notre part”, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d’un événement jeudi matin au siège de l’entreprise.

Les experts internationaux continuent d’avertir que des mesures drastiques de réduction du carbone sont nécessaires pour conjurer les pires dommages environnementaux et sociétaux. Ils relient les catastrophes de plus en plus fréquentes, notamment les incendies actuels qui brûlent l’Australie et la fonte de l’Arctique, aux changements à long terme du climat.

L’initiative «semble assez holistique et à ce niveau est remarquable», a déclaré Paula DiPerna, conseillère spéciale du CDP, une organisation internationale qui aide à suivre les émissions de carbone.

L’annonce intervient à un moment où Amazon – le voisin de Microsoft dans le Nord-Ouest et l’un de ses plus grands rivaux – a pris des mesures pour redorer son bilan environnemental et s’engager davantage dans la lutte contre le changement climatique.

Le président de Microsoft, Brad Smith, le directeur financier, Amy Hood, et le PDG, Satya Nadella, se préparent à annoncer le plan de Microsoft pour un bilan carbone négatif d’ici 2030. (Brian Smale / Microsoft Photo)

En septembre, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé en fanfare le Climate Pledge, qui fixe des objectifs de réduction du carbone et des délais pour les atteindre.

“Nous avons fini d’être au milieu du troupeau sur cette question – nous avons décidé d’utiliser notre taille et notre échelle pour faire une différence”, a déclaré Bezos à l’époque.

Amazon est le premier signataire de l’engagement, et Bezos a exhorté d’autres sociétés à signer. L’entreprise a refusé de dire qui les avait rejoints.

Mais alors qu’Amazon a été félicité pour avoir intensifié la question et fixé des objectifs de carbone une décennie plus tôt que ce qui est prévu dans l’accord international de Paris, son engagement est moins ambitieux que l’initiative de Microsoft.

Voici comment les deux sociétés se regroupent:

Microsoft a atteint la neutralité carbone en 2012, tandis qu’Amazon vise le zéro carbone net d’ici 2040.

Les deux sociétés visent à utiliser 100% d’énergie renouvelable pour leurs installations; L’objectif de Microsoft est 2025, celui d’Amazon est 2030.

Microsoft sera carbone négatif d’ici 2030 et vise à supprimer l’équivalent de toutes ses émissions historiques d’ici 2050.

Amazon investit 100 millions de dollars dans le reboisement; Microsoft contribue 1 milliard de dollars au Climate Innovation Fund.

Le professeur de sciences politiques de l’Université de Washington, Aseem Prakash, a félicité Microsoft pour ses actions – et pour son sens des relations publiques en mouvement.

«En termes de positionnement vis-à-vis d’Amazon…. ils se sont positionnés très clairement et catégoriquement », a-t-il déclaré.

L’annonce de Microsoft est intervenue deux semaines après que Amazon a été critiqué pour avoir menacé de licencier des employés pour avoir parlé publiquement de l’entreprise sans obtenir une approbation préalable. L’entreprise a ciblé deux travailleurs qui ont dirigé une campagne appelant Amazon à prendre des mesures contre le changement climatique.

Le climat a également joué un rôle plus important dans le débat de cette semaine parmi les candidats démocrates à la présidentielle.

En ce qui concerne le moment de l’annonce, «politiquement, c’est absolument génial», a déclaré Prakash, directeur fondateur du UW Center for Environmental Politics.

Microsoft s’est mis en avant sur les questions sociales et politiques par le passé. Son annonce l’année dernière d’un plan de 500 millions de dollars de logements abordables pour la région de Seattle, a été suivie par de plus grandes initiatives d’abordabilité des logements d’Apple et de Facebook. Microsoft a annoncé cette semaine qu’il dépenserait 250 millions de dollars supplémentaires pour le plan de logement.

Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré à . qu’il espérait que d’autres suivraient également l’approche de l’entreprise face au climat.

“Je pense que ce sera bon pour le monde si les entreprises qui ont des bilans solides mettent une partie de leur bilan au service des solutions climatiques”, a-t-il déclaré.

Le président de Microsoft, Brad Smith, détaille l’initiative climatique de l’entreprise lors d’un événement à Redmond, Washington, jeudi matin. (Photo . / Todd Bishop)

Il a ajouté: «Pour nous, il y a eu un réel apprentissage du côté du logement que nous avons apporté au côté carbone de cette question. Une chose que nous avons apprise, c’est que le monde doit dépenser plus d’argent pour résoudre certains de ces problèmes. La deuxième chose que nous avons apprise est que la clé pour dépenser efficacement de l’argent est de s’assurer que l’argent circule là où il ne coule pas déjà. »

Mais Microsoft et d’autres sociétés de cloud computing – Amazon inclus – ont été appelés à commercialiser leurs outils auprès des sociétés pétrolières dont les produits contribuent au changement climatique.

“Le gros éléphant dans la salle est que si vous présentez une entreprise de cloud computing à des sociétés pétrolières et gazières, quel est l’intérêt de toute la chanson et de la danse” sur les réductions de carbone, a déclaré Prakash.

Microsoft depuis de nombreuses années a été un leader sur les questions de changement climatique. En 2012, année où la société est devenue neutre en carbone, elle s’est également auto-imposé une taxe sur ses propres émissions de carbone pour décourager en interne les actions qui ont provoqué la libération de la pollution du réchauffement de la planète.

L’accent mis par Microsoft sur la fixation d’un prix sur le carbone est un élément clé de sa stratégie, a déclaré DiPerna. Particulièrement lors de l’application du prix, ou de la taxe, aux émissions indirectes.

“Reconnaître que pour réduire les émissions, il faut vraiment les fixer, le fait qu’ils le fassent, une taxe carbone interne, c’est un développement très important”, a-t-elle déclaré.

D’autres entreprises prennent des mesures notables en matière de changement climatique. Ils incluent:

Intuit, le fabricant de ImpôtRapide et d’autres logiciels grand public, s’est engagé en septembre à être carbone négatif d’ici 2030, puis est allé encore plus loin, s’engageant à réduire ses émissions de 50 fois par rapport à son empreinte de 2018. Ces réductions devraient à terme annuler sa dette carbone.

Le fabricant de meubles IKEA a juré de devenir carbone négatif, qu’ils appellent «climat positif» d’ici 2030.

La compagnie d’électricité Xcel Energy s’est engagée à fournir de l’électricité 100% sans carbone aux clients d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduire les émissions de carbone de 80% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Xcel opère dans huit États.

Bien que Microsoft soit certainement un leader dans l’action climatique, en tant que producteur de logiciels, de services cloud et de jeux vidéo, c’est une entreprise avec une tâche un peu plus facile lorsqu’il s’agit de réduire son empreinte carbone. Amazon, par exemple, a le défi de faire face à l’impact de l’expédition internationale de milliards de colis par an.

Reid, de Ceres, a applaudi Microsoft pour son ambition et sa transparence dans la façon dont il comptabilise les émissions et s’attaque aux réductions. Mais elle est impatiente de voir comment se déroule une partie de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’il s’agit de technologies non éprouvées et même non développées pour capturer la pollution par le carbone qui seront nécessaires pour atteindre certains des objectifs.

Notre travail consiste à maintenir la pression. Ils le font parce que nous les regardons tous.

DiPerna a accepté. “Il y a [carbon capture technologies] qui sont à l’horizon et nous devons espérer qu’ils se développent », a-t-elle dit,« et ils ne le peuvent pas. »

Dans l’ensemble, les experts en climat ont rendu hommage à Microsoft pour avoir poussé dans de nouveaux domaines d’engagement climatique.

“C’est fantastique. Ce sont des leaders de l’industrie », a déclaré Prakash. «Mais notre travail consiste à maintenir la pression. Ils le font parce que nous les regardons tous. »

Avec le reportage de Todd Bishop de . de Redmond.