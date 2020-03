L’amour est aveugle: Cameron & Lauren Hamilton sur Miley Cyrus & # 039; IGTV

L’amour est aveugle Cameron et Lauren Hamilton se rendent sur IGTV de Miley Cyrus aujourd’hui pour parler de positivité au milieu de l’épidémie mondiale. La chanteuse est connue pour ses manières excentriques mais a surpris les fans en embrassant le couple heureux.

Lauren et Cameron Hamilton sont devenues des favoris rapides des fans quand ils ont décidé de se marier après seulement 10 semaines de se connaître. C’était un couple interracial qui a prouvé que l’amour pouvait être aveugle. L’authenticité entre les deux a conduit à une télévision parfaite qui a laissé les téléspectateurs se demander si l’expérience pouvait également fonctionner pour eux. Le génie derrière Marié à la première vue a de nouveau remporté l’or avec Love is Blind de Netflix.

Connexes: L’amour est aveugle: rencontrez le bébé de fourrure de Cameron et Lauren qui fait étinceler le chien

Cameron a profité de son Instagram pour partager avec les fans que lui et sa femme avaient parlé avec Miley Cyrus lors de sa nouvelle émission IGTV, Bright Minded. Le couple est connu pour ses personnalités pleines d’entrain et a noté qu’il y avait trop de tristesse dans le monde aujourd’hui, en particulier avec COVID-19 qui se répandait. Le couple a remercié le chanteur de «Wrecking Ball» et a dit que c’était une bénédiction de pouvoir parler de ce qui leur apporte de la joie dans leur vie de tous les jours. Miley a décidé d’organiser un spectacle qui serait diffusé tous les jours cette semaine où elle a également invité une instructrice de Pilates et comédienne Amy Schumer pour apporter un peu de lumière à une situation de santé inconnue. Cameron a pris une capture d’écran du chat vidéo en direct que lui et Lauren ont eu avec Miley et l’a publiée sur Instagram pour informer tout le monde de l’IGTV, regardez-le ci-dessous:

Miley a demandé au couple comment ils restaient sains d’esprit pendant la possibilité d’une auto-quarantaine, car la fièvre de la cabine semblait avoir pu les toucher. Lauren a partagé avec leurs nombreux téléspectateurs qu’elle et Cameron aiment faire des vidéos TikTok, ce qui aide le temps à passer plus vite et espérait que cela ferait sourire leurs admirateurs. Une vidéo récente a montré le couple dansant, avec Lauren sur la rampe et Cameron se balançant derrière elle. Même Sparks, le nouveau chien, qui ressemble à un Airedale Terrier, est entré dans l’esprit et s’est éloigné. Cameron a fait savoir à tout le monde qu’ils travaillaient à domicile et qu’ils commandaient des plats à emporter autant que possible. Le couple a encouragé les autres à faire l’effort d’appeler leurs amis et leur famille pour vérifier les uns les autres.

En ce qui concerne les conseils de rencontres au cours d’une pandémie, Lauren a admis qu’un appel téléphonique pourrait être un excellent “préliminaires” car il pourrait aider à trouver un intérêt commun, car ils parler pendant de longues périodes les a aidés à se lier sur leur amour de la famille. Miley a dit en pipant qu’elle se souvient avoir utilisé son téléphone portable la nuit quand elle était au collège pour parler aux garçons, plaisantant qu’à cet âge, elle voulait “rester le plus loin possible d’eux”.

Depuis qu’il est coincé à la maison, le couple travaille sur sa chaîne YouTube, Hanging with the Hamiltons et sort même une bobine de bêtisier qui montrait que Lauren avait du mal à prononcer certains noms de la liste A, heureusement, Miley n’était pas l’un d’eux. Les esprits du couple ont aidé à garder leurs abonnés positifs alors qu’ils ont hâte de partager leur vie sur leur nouvelle émission.

Suivant: À quoi s’attendre de Love Is Blind Lauren et Cameron’s YouTube Channel Hanging with the Hamiltons

Source: Cameron Hamilton