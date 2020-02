L’amour est le gourou des relations avec les aveugles, Rory, s’est en fait engagé dans l’émission Netflix

Rory Newbrough, gourou des relations pour l’émission L’amour est aveugle avait en fait engagé sur le spectacle. Certains des moments spéciaux du candidat n’ont pas été retenus, comme c’était le cas avec le grand moment de Rory.

Netflix a décidé de sortir sa propre émission de téléréalité appelée Love is Blind. Le principe de l’émission est que les célibataires essaient de trouver un autre significatif dont ils tombent amoureux; le seul hic, c’est que les célibataires doivent le faire sans jamais se regarder. Les téléspectateurs regarderont les couples essayer de former une connexion émotionnelle sans interrompre l’attraction physique. Netflix dévie de sa présentation habituelle et publie chaque épisode en morceaux au lieu de la première saison à la fois.

Rory a décidé de rester avec les autres hommes, même s’il ne figurait pas dans la série pour ses fiançailles, selon Inquisitr. La star de télé-réalité a choisi de proposer à Danielle Drouin, qui n’est apparue que dans quelques clichés au tout début de la série animée par le chanteur de 98 Degrés Nick Lachey et son épouse, Vanessa. Rory était une consultante et créatrice de contenu de 28 ans originaire d’Alpharetta, en Géorgie, qui était indépendante depuis un an. Alors que Danielle était une instructrice de yoga de 29 ans qui était originaire d’Atlanta et qui avait également essayé la modélisation.

Rory et Danielle étaient apparemment ensemble pour le début du tournage du hit Netflix, mais se sont ensuite séparés. Danielle est partie et a commencé à sortir avec un autre concurrent, Matt Thomas, ce qui a été confirmé par le créateur de l’émission, Chris Coelen. Alors que les deux stars de Netflix ont fini par se retrouver pendant l’émission, les fans ne savent pas s’ils ont fini de passer du temps avec les autres couples au Mexique, mais les téléspectateurs étaient conscients qu’ils n’étaient pas présents pour les dates de groupe qui ont eu lieu au complexe tropical .

Les fans de la franchise de streaming sont tombés amoureux de l’idée que les gens tombent amoureux d’un mur alors qu’ils étaient assis dans des modules séparés. Les cinq premiers épisodes ont été publiés et les téléspectateurs de Netflix les ont mangés. Un aperçu de la seconde moitié de l’émission a montré un drame encore plus approfondi à la vie amoureuse de ce couple. Les deux candidats ont posté plusieurs fois des explications sur leur joie et leur reconnaissance d’être à l’écart d’une expérience aussi amusante même si, au final. Ils ne sont pas restés ensemble.

