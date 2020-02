L’analyse des prix montre qu’Amazon Go Grocery est déjà en train de sous-coter un concurrent de détail proche

Nous avons comparé les prix de la nouvelle épicerie Amazon Go au QFC voisin sur 17 articles. (Photo . / Taylor Soper)

Amazon a fait les gros titres mardi avec le lancement de son nouveau concept d’épicerie sans caissier à Seattle. L’ouverture a attiré des centaines d’acheteurs équipés de smartphones désireux d’essayer la technologie «Just Walk Out» qui supprime le processus de paiement de l’expérience d’achat.

Mais une plus grande automatisation signifie-t-elle une baisse des prix? . a cherché à répondre à cette question avec notre propre test mardi soir, en achetant des produits identiques à la fois à Amazon Go Grocery et au QFC appartenant à Kroger, juste en bas de la rue dans le quartier de Capitol Hill à Seattle. Kroger est l’une des nombreuses entreprises en place confrontées à une nouvelle concurrence d’Amazon, qui fait des progrès dans l’industrie alimentaire de 800 milliards de dollars américains depuis son acquisition en 2017 de Whole Foods.

Nous avons comparé un panier de 17 articles, des légumes frais aux produits emballés. Le verdict? Nous avons économisé plus de 5%, ou 2,92 $, chez Amazon Go Grocery, en payant 52,78 $ pour les articles qui coûtent 55,70 $ avec une carte de club au QFC voisin. Sans une carte de club QFC, la différence aurait été de près de 25%, une économie d’environ 10 $.

Voici comment nos recettes se comparent:

Voici quelques points à retenir:

Produire à l’unité. Mis à part la technologie sans caissier, c’est la plus grande différence chez Amazon Go Grocery par rapport aux autres magasins. Les fruits et légumes sont vendus à l’unité – par exemple, 0,80 $ pour une pomme Fuji, contre 2,29 $ par livre au QFC. Nous avons pesé la pomme à QFC (10 oz) et calculé le coût unitaire de 1,43 $. Autres exemples chez Amazon Go Grocery: 0,64 $ pour un oignon jaune; 2,29 $ pour une aubergine; 0,58 $ pour une tomate roma; 1,19 $ pour un gros avocat; 0,25 $ pour une banane biologique.

Une carte Avantage QFC a permis d’économiser environ 10 $ sur le prix des marchandises. Amazon Go Grocery n’offre pas de programme de réduction – pas encore, du moins. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Prime pour acheter sur Amazon Go Grocery. Mais ne soyez pas surpris si Amazon déploie des réductions pour les membres Prime sur Amazon Go, tout comme l’offre de la société chez Whole Foods.

Le «shopping de surveillance» est magique: “Alors je viens de sortir?” J’ai demandé à un employé que j’étais prêt à partir. La technologie est impressionnante. Ne pas avoir à faire la queue est génial.

J’ai aimé recevoir mon reçu via l’application. Il nous a fallu environ deux heures pour obtenir notre reçu via l’application Amazon Go. C’est beaucoup plus long que sur la boutique Amazon Go. Nous demandons à Amazon pourquoi c’était le cas. Mais même avec le retard, c’est finalement une commodité. Vous pouvez demander un remboursement pour chaque article individuel. C’est un autre rappel de la quantité de données qu’Amazon collecte – pas seulement ce que vous avez acheté, mais quels articles vous ramassez et remettez sur l’étagère du magasin physique. Cela ressemble beaucoup à la façon dont Amazon suit les acheteurs en ligne parcourant son marché.

Oui mais: Parfois, ces conversations avec d’autres clients ou quelques minutes de bavardage avec un caissier peuvent égayer votre journée. La technologie d’Amazon Go semble être une autre étape vers la «dépersonnalisation» des aliments.

Alors que l’épicerie Amazon Go n’a pas de caissiers, Amazon emploie des travailleurs qui aident à réapprovisionner les articles et répondent aux questions des clients. La société n’a pas divulgué le nombre réel d’employés, bien que nous ayons repéré au moins cinq employés errant sur le sol, ce qui donne l’impression d’être une épicerie normale – à l’exception de l’absence de caissiers et de lignes de paiement. «Nous avons simplement modifié la façon dont nos associés passent leur temps afin qu’ils puissent offrir une expérience exceptionnelle aux acheteurs», explique Amazon sur sa page FAQ.

Amazon est partout. J’ai fait un arrêt au stand Whole Foods d’Amazon en haut de la rue de QFC sur le chemin du retour. Après mon départ, je suis passé par un autre dépanneur Amazon Go. Et avant de prendre l’autoroute, une camionnette de livraison Amazon Prime est passée. Nous vivons dans le monde d’Amazon.

Pour en savoir plus sur la nouvelle boutique, consultez notre aperçu ici.