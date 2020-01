Lancement du jeu de survie spatiale «No Way Home» sur Apple Arcade

Après avoir lancé avec plus d’une centaine de titres, Apple Arcade continue de développer sa bibliothèque avec la sortie d’un nouveau jeu presque chaque semaine. Cette semaine apporte un autre nouveau titre au service – une «soirée de survie spatiale» appelée No Way Home de SMG Studio.

Le jeu bloque les joueurs dans une galaxie inconnue avec seulement votre vaisseau spatial et votre robot à votre disposition. Dans votre voyage à travers l’espace, vous rencontrerez d’autres espèces exotiques – certaines amicales, d’autres non – et devez naviguer à travers tout cela pour trouver votre chemin du retour.

Bloqué dans une étrange galaxie, vous devez vous battre pour survivre en utilisant uniquement votre intelligence, votre vaisseau et votre robot compagnon de planification de groupe. Explorez l’univers, liez d’amitié avec des extraterrestres bizarres et explosez à travers des hordes de monstres en essayant de trouver un chemin vers la maison.

Le jeu propose des illustrations dessinées à la main, une expérience de jeu en constante évolution et une prise en charge complète du contrôleur et de l’écran tactile. SMG Studio dit que le jeu se déroule dans un univers en expansion et que les joueurs peuvent s’attendre à recevoir de nouveaux contenus, histoires et fonctionnalités au fil du temps.

SMG Studio a introduit sur l’App Store des jeux populaires tels que Death Squared, Thumb Drift et One More Line. No Way Home est le premier titre du studio à sortir exclusivement sur Apple Arcade.

Apple Arcade est l’abonnement de jeu Apple récemment lancé. Les joueurs peuvent profiter de plus d’une centaine de titres sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV pour seulement 4,99 $ par mois pour toute la famille (si vous utilisez le partage familial).

