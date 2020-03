Lancement du programme d’information sur les coronavirus

Facebook Messenger lance un programme pour aider les Nations Unies et les organisations gouvernementales de la santé à partager des informations coronavirus avec le public. L’idée est de connecter les développeurs Messenger avec les organisations gouvernementales pour développer la création d’applications et de bots. Tout cela servira à partager mises à jour de pandémie, répondez aux questions fréquemment posées et plus encore.

Le ministère argentin de la Santé est l’un des premiers à lancer sur Messenger avec le nouveau programme. Il a recruté Botmaker.com pour créer une application qui peut “répondre aux questions du public sur le coronavirus et fournir des conseils rapides, fiables et officiels 24 heures par jour”, a écrit Facebook. En outre, l’UNICEF et le ministère pakistanais des Services nationaux de santé utilisent également Messenger pour partager des informations sur Covid-19.

“L’expérience Messenger nous permet de soutenir et de servir les citoyens à la recherche d’informations actualisées sur le coronavirus. Nous le ferons en gardant notre service d’assistance téléphonique ouvert pour les cas plus critiques “, a déclaré un porte-parole du ministre pakistanais de la Santé.

Facebook Messenger est vraiment important pour les utilisateurs

Messenger est la deuxième application de messagerie gratuite, après Whatsapp, la plus utilisée au monde avec 1,5 milliard d’utilisateurs actifs. Son soutien dans cette situation dramatique peut vraiment aider toute la population mondiale.

De plus, ces applications sont devenues une source principale de informations fausses et trompeuses. Facebook, avec Google, gazouillement et d’autres géants de la technologie ont accepté de bloquer la propagation de désinformation sur le Coronavirus. Les entreprises le font en temps opportun en faisant la promotion d’un contenu précis sources officielles. La semaine dernière, Facebook a créé un nouveau centre d’information sur les coronavirus pour son fil d’actualités et a lancé un chatbot et un hub pour WhatsApp.