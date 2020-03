Lancement imminent de Redmi Note 9; Redmi 9, Mi 10 pourraient-ils suivre?

Xiaomi a commencé à se moquer de son prochain téléphone Redmi Note pour 2020, et il semble que Mi 10 pourrait également faire une entrée. Le pseudo Twitter de Redmi India de la société a publié une vidéo de l’acteur de Bollywood Ranveer Singh qui a interrogé Manu Kumar Jain, vice-président mondial et directeur général de Xiaomi sur le Redmi Note 9.

En seulement environ 2 minutes, Manu a tweeté en arrière avec une photo de lui autour d’un tas de téléphones et a laissé entendre que le Redmi Note 9 était présent sur l’image. Voici son tweet.

Mon homme principal @RanveerOfficial. Bien sûr, 9️⃣ ayega. Et ce sera ici très bientôt. EgLegend dit qu’il ne faut que 9 secondes pour repérer le 9️⃣ sur cette photo! IMi fans, êtes-vous assez rapide? Capturez-le et tweetez avec #ILoveRedmiNote! 9 से 12 होने का time आ गया है! #Xiaomi #Redmi ❤️ https://t.co/i6IoQq82gO pic.twitter.com/qC9bIr8HoxMarch 2, 2020

Selon un récent rapport de 91Mobiles qui cite des sources de l’industrie, Xiaomi se prépare à lancer la série Mi 10 aux côtés de la série Redmi 9 en Inde, le 15 mars au plus tard. annoncer le Redmi Note 9, Redmi 9 et Mi 10 ensemble.

Cependant, nous lisons probablement trop entre les lignes. Un autre rapport publié en décembre 2019 indique que la puce MediaTek Helio G70 alimente le prochain Redmi 9. Cela oppose le successeur du Redmi 8 au Realme C3 qui, soit dit en passant, est également alimenté par la même puce.

Actuellement, nous n’avons aucune information sur la série Redmi Note 9, mais voici tout ce que vous devez savoir sur le Mi 10, le dernier téléphone phare de Xiaomi.

Spécifications Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ont été annoncés en février 2020 avec un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est certifié pour la lecture HDR10 +, surmonté d’une couche de Gorilla Glass 5.

Les deux téléphones sont alimentés par une puce Qualcomm Snapdragon 865 haut de gamme avec un processeur octa-core et un processeur graphique Adreno 650. Il est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il fonctionne sur MIUI 11 basé sur Android 10.

Le Mi 10 Pro dispose d’un appareil photo principal 108MP, d’un téléobjectif 8MP avec zoom optique 10x, d’un appareil photo portrait 12MP avec zoom optique 2x et d’un objectif ultra grand-angle 20MP avec un champ de vision de 117 degrés. Pour les selfies, le téléphone dispose d’une caméra frontale de 20 mégapixels nichée dans l’encoche.

Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec un support de charge rapide de 50 W, un support de charge sans fil de 30 W et Power Delivery 3.0.

Le Mi 10 ordinaire est doté d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un objectif macro 2 MP, d’un capteur de profondeur 2 MP et d’un objectif ultra grand-angle 13 MP. Il dispose d’une batterie de 4780 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W, d’une charge sans fil et de PD 3.0