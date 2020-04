lancer des expériences de voyage en ligne

à partir de 2016, airbnb offre un service appelé etexpériences qui vous permet de trouver tour, cours et excursions dans la ville que vous visitez. De toute évidence, il est difficile de continuer avec ce type de service lorsque la plupart des gens ils ne peuvent pas voyager pour le moment. Par conséquent, l’entreprise a décidé d’innover en espérant que cette nouvelle solution fonctionnera. Cette semaine, le concept est mis en ligne avec le lancement du Expériences en ligne.

Airbnb: vous pouvez désormais visiter vos villes préférées en ligne

Vous participerez aux sessions à travers zoom, Airbnb fournissant aux hôtesaccès libre logiciel de téléconférence. Au lancement, il y a environ 50 séminaires, leçons et visites à essayer, avec des hôtes de plus de 30 pays différents. Airbnb indique qu’il y aura des milliers d’autres sessions en ligne à essayer dans les prochains mois. L’une des visites les plus en vogue en ce moment est la tournée de Tchernobyl. Comme vous pouvez l’imaginer, il existe également de nombreux cours de cuisine et de fitness.

La société considère le nouveau service comme un moyen d’aider ses hôtes à gagner de l’argent, ainsi que de donner au public quelque chose à faire pendant qu’ils sont coincés chez eux. La semaine dernière, Airbnb a annoncé qu’il allouerait 250 des millions de dollars pour aider les clients touchés par la pandémie de coronavirus.

Airbnb collabore également avec plusieurs organisations bienfaisance dont deux basés à Espagne et dans Italie, où la pandémie a frappé le plus durement. L’une des organisations avec lesquelles il prévoit de travailler est Conseil national du vieillissement (PNCA).