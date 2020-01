L’ancien PDG de BMW ReachNow, Steve Banfield, rejoint Madrona Venture Labs; Starbucks embauche un chef du développement durable; et plus – .

Ancien PDG de ReachNow, Steve Banfield. (Photo . / Nat Levy)

– L’ancien PDG de BMW ReachNow et directeur d’INRIX, Steve Banfield, a rejoint Madrona Venture Labs, le «studio de démarrage» basé à Seattle, en tant que fondateur en résidence.

«Le talent et le leadership éprouvés de Steve le rendent particulièrement apte à bâtir la prochaine grande entreprise de Seattle», a déclaré Mike Fridgen, directeur général de Madrona Venture Labs.

«C’est encore le premier jour et nous aurons plus à partager plus tard, mais nous pouvons dire qu’ensemble, nous attaquons un problème de données immense et croissant auquel sont confrontées pratiquement toutes les entreprises aujourd’hui et que ce défi s’intègre parfaitement à la fois à Steve’s et à Madrona Venture Labs. expérience de fondation et d’exploitation.

Banfield a démissionné de son poste de PDG du service d’autopartage de BMW en janvier 2019 alors que BMW et le propriétaire de car2go, Daimler, se préparaient à fusionner les services de mobilité. Plusieurs mois plus tard, ReachNow a soudainement fermé ses portes à Seattle et Portland. En décembre dernier, Share Now, l’opérateur de car2go, a annoncé qu’il mettrait fin à ses activités en Amérique du Nord le 29 février, laissant Seattle sans service d’autopartage flottant.

Après avoir quitté BMW ReachNow, Banfield s’est débranché et a quitté Seattle pour parcourir le chemin de pèlerinage de 500 km du Camino de Santiago de la France à l’Espagne.

Formé par la société de capital-risque Madrona Venture Group en 2014, MVL a levé son troisième fonds l’année dernière avec le projet de lancer jusqu’à une douzaine de nouvelles startups. Une entreprise dérivée, Uplevel, a récemment recueilli 7,5 millions de dollars en financement de démarrage.

– Starbucks a embauché l’ancien directeur de Levi Strauss & Co. Michael Kobori en tant que premier directeur du développement durable. La nouvelle location de cadres fait partie d’une initiative plus large de la société visant à atteindre les réductions cibles de carbone, d’eau et de déchets d’ici 2030. Chez Levi Strauss & Co., Kobori a dirigé les initiatives de durabilité de la société de vêtements et a précédemment dirigé son code de conduite mondial.

Le maire de Seattle, Jenny Durkan. (Photo . / Monica Nickelsburg)

– La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a été nommée présidente du groupe de travail non partisan de la Conférence des maires des États-Unis (USCM) sur l’automatisation et l’avenir du travail.

«Nous vivons dans l’ère la plus perturbatrice depuis la révolution industrielle. Les emplois à long terme cèdent la place au travail de concert, et les salaires réels ont à peine bougé pour les travailleurs », a déclaré Durkan.

Le groupe de travail est chargé de «développer des politiques innovantes et progressistes qui se concentrent sur les opportunités pour les jeunes et les travailleurs tout en abordant les changements causés par les nouvelles technologies et l’économie des concerts».

– Le directeur de longue date de HP et ancien directeur technique d’Appnique Aloke Gupta a rejoint le cabinet de conseil stratégique basé à Seattle WorksMachine en tant que partenaire de l’IA et de la stratégie produit.

– L’ancienne directrice adjointe principale du National Intelligence, Sue Gordon, consultera Microsoft. Tom Burt, vice-président de la sécurité et de la confiance des clients de Microsoft, a déclaré dans un tweet que Gordon consulterait sur des sujets liés à la sécurité, à la sécurité nationale et au leadership.

– WineBid, un site de vente aux enchères en ligne de vins fins, basé à Seattle, a nommé Matt Torrie, ancien de Zulily, directeur financier. Le mandat de Torrie en tant que directeur de la planification et de l’analyse financières chez Zulily incluait l’introduction en bourse de la société et son acquisition par QVC Group.

“Je suis ravi de rejoindre l’équipe WineBid”, a déclaré Torrie. «Il existe de nombreuses opportunités de croissance chez WineBid, et j’ai hâte d’aider à faire évoluer cet innovateur dans le re-commerce mondial du vin.»