L’ancien PDG de Zillow, Spencer Rascoff, lance dot.LA, un site d’actualités pour la technologie du sud de la Californie – .

Spencer Rascoff, dans son ancien bureau au siège de Zillow au centre-ville de Seattle, (. Photo / Kurt Schlosser)

Près d’un an après avoir démissionné de son poste de PDG du groupe Zillow basé à Seattle, Spencer Rascoff s’est tourné vers la scène technologique et de démarrage dans sa ville natale de Los Angeles, menant le lancement d’une société de nouvelles et d’événements pour couvrir tout cela: dot. LA.

Rascoff est revenu dans la ville il y a environ quatre ans, et il a été impressionné par la taille, l’étendue, la diversité et le dynamisme de la scène technologique. En tant que président exécutif et co-fondateur de la nouvelle entreprise de médias, il pense que le moment est venu pour la technologie du sud de la Californie.

“Il semblait avoir tous les ingrédients pour ce qui allait être une décennie de boom technologique”, a déclaré Rascoff à propos de L.A. lors d’une interview cette semaine. «Mais il manquait de journalisme. Et le battement de tambour régulier de la couverture médiatique est un élément essentiel d’une scène technologique dynamique. »

Dot.LA, qui lance sa couverture médiatique le 27 janvier, a attiré des dizaines d’investisseurs et vient d’annoncer un cycle de financement de démarrage de 4 millions de dollars avec la participation de sociétés de capital-risque telles que Comcast Ventures, Maveron, Anthos et Greycroft; des sociétés telles que les Los Angeles Dodgers et Snap, Inc .; et des cadres et des entrepreneurs, dont le président de Stubhub Sukhinder Singh Cassidy, Jeff Wilke d’Amazon, l’ancien PDG de Twitter Dick Costolo et le quart-arrière des Seattle Seahawks Russell Wilson (voir la liste complète ci-dessous).

. a également investi dans le cycle dans le cadre d’une collaboration plus large avec dot.LA, et Rascoff a crédité le site de nouvelles technologiques de Seattle d’avoir contribué à inspirer ce que lui et son équipe espèrent accomplir dans la région où ils ont grandi.

Rascoff, qui a passé neuf ans en tant que PDG de Zillow avant de quitter en février dernier, a déclaré qu’il souhaitait lever des fonds auprès d’un grand groupe d’investisseurs, principalement du sud de la Californie, pour donner à la communauté technologique un intérêt, littéralement, dans le succès de l’entreprise. Bien qu’il ait également investi son temps et son argent dans dot.LA, ce n’est pas un concert à plein temps pour lui.

“J’ai choisi de ne pas devenir PDG. Je ne pense pas que je suis le PDG le plus qualifié d’une entreprise journalistique locale », a-t-il déclaré.

Sam Adams. (Photo dot.LA)

Ce rôle incombera au cofondateur Sam Adams, ancien journaliste financier et consultant en stratégie. En tant que PDG, Adams supervise les opérations commerciales de dot.LA, responsable de la construction d’une entreprise durable autour d’événements, de parrainages et de données propriétaires.

L’opération d’information est dirigée par le rédacteur en chef Joe Bel Bruno, un vétéran du Wall Street Journal, du Los Angeles Times, du Hollywood Reporter et de Variety. Il est enthousiasmé par la perspective de combler le vide de L.A.en matière de couverture technique.

“Nous voulons être un ardent défenseur de toutes les bonnes choses qui sortent de Los Angeles et de la technologie et des startups”, a déclaré Bel Bruno. «Mais nous voulons également être le chien de garde qui recherche les histoires qui importeront aux investisseurs, qui importeront à tout le monde. Personne n’est vraiment concentré sur ce qui compte ici. Et nous allons le faire. “

Ce qui compte à Los Angeles est certainement important pour quiconque prête attention au divertissement, mais aussi aux jeux, à la technologie alimentaire, à la technologie grand public, à la mode, au commerce de détail et à la technologie publicitaire. En plus des opérations technologiques des principales sociétés de divertissement basées à Los Angeles, Rascoff note que des sociétés telles qu’Amazon, Google, Facebook, YouTube et Netflix ont également une énorme présence dans la région.

«Une grande partie de l’innovation issue de ces entreprises provient de leurs bureaux de L.A., car c’est le siège de tous les services de streaming», a-t-il déclaré.

Dot.LA prône un changement par rapport à la mentalité dominante qui a toujours placé la Silicon Valley au centre de l’univers technologique. Rascoff a prédit qu’en 2030, les gens regarderont en arrière et diront que les années 2020 étaient à Los Angeles comme les années 2000 à San Francisco: «Une décennie en plein essor de l’innovation, de la technologie, des startups et du capital-risque – la décennie qui met vraiment Los Angeles sur la carte en termes de statut de première classe en tant que ville technologique. »

Bel Bruno est allé plus loin.

Joe Bel Bruno. (Photo LinkedIn)

“Je pense que San Francisco va devenir un pays de survol”, a-t-il déclaré. “Je pense que la technologie et l’innovation vont se produire dans des endroits comme Los Angeles.”

Dot.LA s’appuiera sur un site Web, une newsletter et une écurie de podcasts comme principales méthodes de distribution. Rascoff prévoit de redémarrer son podcast «Office Hours», où il interviewe les fondateurs et les PDG, et sortira une nouvelle saison axée sur L.A. L’entreprise organisera également des événements locaux en tant qu’incarnation physique du produit et s’associera à de grandes conférences.

L’entreprise a engagé plusieurs journalistes expérimentés: Tami Abdollah, qui a couvert la cybersécurité pour l’Associated Press; Ben Bergman, un vétéran de NPR et KPCC; Rachel Uranga, qui est venue à dot.LA du Los Angeles Business Journal; et Eric Zassenhaus, rédacteur en chef de l’engagement numérique et des lecteurs, a récemment travaillé chez Pacific Standard.

Dot.LA cherche activement à pourvoir des postes supplémentaires de journaliste / éditeur. Son siège social est situé dans un espace de coworking appelé Cross Campus à Beverly Hills, avec un autre emplacement au centre-ville de Los Angeles en tant que bureau satellite.

“Ce qui est étonnant, c’est que tant de startups travaillent dans nos immeubles de bureaux”, a déclaré Bel Bruno. “Nous rencontrons déjà des gens dont nous écrivons des histoires.”

Les investisseurs de la société ont signé un engagement d’intégrité journalistique, reconnaissant l’indépendance de la rédaction de dot.LA, visant à préserver sa capacité à fonctionner sans l’influence des bailleurs de fonds de la société.

Voici une liste de certains des investisseurs de dot.LA:

Sociétés de capital-risque et leurs partenaires investisseurs: 3L, Act One, Anthos, CAVU, Comcast Ventures, Crosscut, Greycroft, Hawke Media Ventures, K5, March Capital, Maveron, m13, Mucker, NFX, Pelion, Thrive Capital, Torch Capital, Troy Capital, Upfront Ventures, Watertower Ventures et Waverley Capital

Entreprises: ., Jam City, les Dodgers de Los Angeles, Perkins Coie, Safire Partners et Snap, Inc.

Cadres: David Bonderman (TPG), Adam Friedman (CAA), Brad Gerstner (Altimètre), Rick Hess (Evolution Media), Gabe Greenbaum (Pritzker), Todd Lemkin (Canyon Partners), Navid Mahmoodzadegan (Moelis), Mark Mullen (Bonfire), Chris Ovitz (Future Positive), Danny Passman (Gang, Tire, Ramer, Brown & Passman), Karl Peterson (TPG), Brad Ramberg (Beachbody, Idealab), Avery Rosin (Lead Edge), Elie Seidman (Tinder), Sukhinder Singh (Stubhub), Jeff Stibel (Bryant Stibel), Brendan Wallace (cinquième mur), Brian Weinstein (Bad Robot), Jeff Wilke (Amazon), Josh Yguado (Jam City) et Jeremy Zimmer (UTA)

Entrepreneurs: Austin Allison (dotloop), Allison Checchi (billets Atom), Dick Costolo (Twitter), Michael Dubin (Dollar Shave Club), Rand Fishkin (SparkToro), Brad Inman (Inman News), Ross Hoffman (Headspace, Twitter), Todd Jackson (Dropbox), Josh Jones (HMC INQ), Jeff Kearl (Stance, SkullCandy), Paul Levine (Sapphire Ventures), Eddy Lu (GOAT), Adam Miller (Cornerstone OnDemand), Jane Park (Tokki, Julep), Sean Rad ( Tinder), JJ Ramberg (NBC News, Goodshop, Goodpods), Ken Ramberg (JOBTRAK, Goodshop, Goodpods), Keith Richman (Voi), Michael Stoppelman (Yelp), Sam Teller (Tesla, SpaceX), Russell Wilson (Seattle Seahawks) et musicien Ciara.