l’ancien signal disparaît, vous devez changer de TV et de décodeur

Au cours de la dernière année, il a souvent été 5G et son arrivée officielle dans notre pays. Après une longue attente, alors, ce moment est arrivé et, enfin, tous les utilisateurs italiens peuvent aborder pour la première fois un monde inconnu, à savoir celui de l’Internet des objets. Évidemment, pour accéder à ce type de technologie, vous devez faire des compromis et, pour cette raison, dans les mois à venir, nous devrons abandonner officiellement notre numérique terrestre actuel. À partir de l’année prochaine, en effet, tous les Italiens qui souhaitent continuer à utiliser les chaînes Rai et Mediaset devront commencer à s’adapter à la nouvelle norme télévisuelle DVB T2 qui, depuis quelques mois, est annoncé dans tous les magasins d’électronique de la région. Découvrons plus de détails ci-dessous.

DVB T2: voici comment savoir si votre téléviseur ou décodeur est compatible avec le nouveau numérique terrestre

Bien que les gens aient récemment commencé à parler de DVB T2, il existe de nombreux téléviseurs qui le supportent déjà nativement. Selon des estimations récentes, en fait, la plupart des téléviseurs achetés à partir de 2017 prennent en charge le nouveau numérique terrestre. Pour savoir rapidement si votre téléviseur ou décodeur est compatibledonc Rai et Mediaset ont activé deux canaux de testrespectivement 100 et 200, grâce auquel vous pourrez découvrir dans quelques instants si nous devrons changer de téléviseur ou non. Après avoir effectué une recherche préventive des canaux, il vous suffira de vous connecter aux canaux suivants pour vous retrouver face à deux situations possibles:

Si l’écran apparaît noir o affichera un signal d’erreur, cela signifiera que le téléviseur ou le décodeur sous test ne sera pas en mesure de prendre en charge les nouvelles fréquences lorsqu’ils commenceront à fonctionner;

Si le message apparaît à l’écran “Test HEVC Main10”, d’autre part, signifie que votre appareil sera en mesure de recevoir le signal DVB T2.