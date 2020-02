L’ancienne maman adolescente Jenelle Evans ne retourne pas officiellement à MTV

Ancien Maman ado la star Jenelle Evans a annoncé qu’elle ne reviendrait pas officiellement à MTV. La star de la réalité controversée a eu son lot de problèmes au cours des deux dernières années et est prête à tarder à trouver le bon réseau pour elle.

L’alun Teen Mom 2 a eu une relation turbulente avec le public pendant la majeure partie des deux dernières années. Cela n’a pas été aidé par son rôle dans l’affaire de cruauté envers les animaux dans laquelle elle a menti à la police au sujet de la mort de son chien par son mari. Le résultat de cette situation a conduit MTV à décider de la licencier de l’émission à succès. La jeune entrepreneure a récemment annoncé sa séparation d’avec son mari, David Eason, ce qui a donné aux fans un espoir raisonnable pour son avenir. Evans a annoncé sa séparation d’avec Eason en octobre via une publication Instagram et a quitté la maison que les deux partageaient en Caroline du Nord.

Partout, les fans de MTV ont été choqués quand Evans a annoncé qu’elle se retirerait officiellement de la franchise. Evans était l’un des membres originaux de la distribution lorsque l’émission a été diffusée en 2011 et s’est ouverte à E! à propos de son raisonnement pour quitter le spectacle dans le rétroviseur. La star de télé-réalité a partagé qu’en avril, elle serait hors de son contrat avec MTV et qu’elle irait de l’avant sans que les caméras la suivent avec ses enfants et a reconnu qu’elle serait en mesure de parler avec d’autres réseaux sur d’éventuels contrats.

Une source s’est entretenue avec le point de vente en disant qu’Evans et MTV faisaient des va-et-vient depuis près d’un an concernant le retour à l’émission à succès. La star de télé-réalité et le réseau ont eu une relation difficile après son licenciement l’année dernière. MTV n’avait commenté que la fin de sa relation avec la jeune femme de 28 ans au 6 avril 2019 et n’avait pas l’intention de continuer à couvrir son histoire.

Les fans ne sont pas surpris que MTV ait donné le dernier mot pour ne pas renouveler le contrat des stars de la réalité et rompre complètement les liens. La vie d’Evans est devenue infestée de troubles et a inquiété les téléspectateurs pour elle et ses enfants. Contractuellement, Evans peut maintenant rechercher des opportunités ailleurs, ce qui pose la question – Evans a-t-il un secret dans sa manche? Les fans devront attendre jusqu’en avril pour voir si l’ancien Maman ado va signer un contrat avec un nouveau réseau et commence un nouveau dans le deuxième chapitre de sa vie de télé-réalité.

Source: E!

