L’ancienne Mars peut avoir reçu de l’eau de deux sources principales – .

La Mars ancienne a peut-être reçu sa richesse en eau de quelques sources majeures, selon de nouvelles recherches.

L’étude du contenu des météorites martiennes arrivées sur Terre a révélé différents isotopes de l’hydrogène qui font allusion à l’histoire aquatique de la planète.

Une petite quantité d’eau et de glace reste sur Mars aujourd’hui, mais la planète aurait autrefois hébergé de vastes océans à sa surface.

L’ancienne Mars a probablement reçu une richesse en eau de deux sources primaires, selon une nouvelle étude réalisée par une équipe du laboratoire lunaire et planétaire de l’Université d’Arizona. La recherche, publiée dans Nature Geoscience, suggère que le passé aquatique de Mars a pu être rendu possible grâce à deux grandes sources.

Les scientifiques savent depuis un certain temps maintenant que non seulement Mars a encore un peu d’eau, mais elle en avait beaucoup plus. En fait, la planète rouge a peut-être déjà abrité des masses d’eau massives qui auraient pu soutenir la vie, mais d’où venait-elle exactement?

Étudier l’histoire de l’eau sur Mars est difficile sans y être réellement. Heureusement, Mère Nature a en fait livré des morceaux de Mars à la Terre sous forme de météorites. Deux de ces roches spatiales en particulier – les météorites Allan Hills 84001 et les météorites 7034 d’Afrique du Nord-Ouest – ont fourni des indices qui font allusion à un passé très intéressant.

“Beaucoup de gens ont essayé de comprendre l’histoire de l’eau de Mars”, a déclaré Jessica Barnes, auteur principal de l’ouvrage, dans un communiqué. «Comme, d’où venait l’eau? Combien de temps était-il dans la croûte (surface) de Mars? D’où vient l’eau intérieure de Mars? Qu’est-ce que l’eau peut nous dire sur la formation et l’évolution de Mars? »

En étudiant les deux météorites, Barnes et son équipe ont noté qu’elles contenaient toutes deux de grandes quantités d’isotopes d’hydrogène différents. Appelés «hydrogène léger» et «hydrogène lourd», ils font allusion à deux sources d’eau différentes, et aucune des roches ne correspond à la composition de la croûte terrestre. Cependant, une fois combinées, les proportions fonctionnent bien. «Il s’avère que si vous mélangez différentes proportions d’hydrogène à partir de ces deux types de shergottites, vous pouvez obtenir la valeur de la croûte», explique Barnes.

Cela suggère que Mars a reçu de grandes quantités d’eau de deux sources. Savoir exactement ce qu’ils étaient est, à ce stade, presque impossible, mais un événement dans lequel deux gros morceaux de matériau entrent en collision pour finalement former une planète est tout à fait possible. Si c’est ce qui s’est passé pour former Mars, cela expliquerait les différences dans les météorites martiennes.

“Ces deux différentes sources d’eau à l’intérieur de Mars pourraient nous dire quelque chose sur les types d’objets qui étaient disponibles pour se fondre dans les planètes rocheuses intérieures”, dit Barnes. «Ce contexte est également important pour comprendre l’habitabilité passée et l’astrobiologie de Mars.»

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.