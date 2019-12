Lanmodo Vast Car Night Vision Camera Review: clairement capable

Source: iMore

Si vous avez déjà conduit la nuit, vous connaissez probablement le sentiment que quelqu'un ou quelque chose peut sauter à tout moment devant votre voiture. Pour ceux qui vivent dans les zones rurales, il peut s'agir d'animaux qui traversent l'autoroute et, bien sûr, dans les zones fortement peuplées, il peut s'agir d'un piéton que vous n'avez peut-être pas pu voir. Ces situations se produisent malheureusement trop souvent, provoquant des accidents qui endommagent des biens ou pire, provoquent des blessures.

Heureusement, il existe un marché de produits visant à remédier à certains de ces scénarios. Certaines solutions sont directement intégrées dans les véhicules en tant que mises à niveau optionnelles, et d'autres, comme le Lanmodo Vast, sont des accessoires de rechange que vous pouvez simplement placer sur votre tableau de bord et partir. J'ai récemment eu la chance de tester le système de caméra unique de Lanmodo, et il était surprenant de constater à quel point il était efficace pour améliorer la visibilité dans des situations de faible luminosité, ce qui pourrait en effet aider ceux qui voyagent fréquemment pendant la nuit.

Le bon

Performance de vision nocturne

Installation facile

Grand écran de 8,2 pouces

Le mauvais

Coûteux

Qualité de construction moyenne

L'éblouissement peut être un problème dans une rue animée

Clairement capable

Lanmodo Vast: Les fonctionnalités

Le Lanmodo Vast est une solution tout-en-un qui intègre une caméra de vision nocturne dans un cadre qui abrite également l'écran. La conception globale de l'unité ressemble à un rétroviseur standard, avec un écran IPS de 8,2 pouces s'étendant horizontalement sur presque tout le devant de l'appareil. L'écran est capable de résolution vidéo HD 1080p, et il prend en charge les modes couleur et noir et blanc.

La caméra du Lanmodo Vast a un champ de vision à 360 degrés et peut capturer des images jusqu'à 984 pieds ou 300 mètres. La caméra se trouve au milieu de l'appareil, à l'arrière, et son angle peut s'ajuster légèrement en déplaçant physiquement l'objectif. Lanmodo déclare que l'objectif se compose de sept morceaux de verre et utilise une puce Sony qui permet à ce qu'ils appellent l'infrarouge actif de produire ses images haute résolution. La caméra elle-même ne capture pas de vidéo et sert uniquement à afficher une vue en direct de la route à venir. La caméra n'interfère pas non plus avec les écrans que vous pourriez avoir dans votre véhicule.

L'alimentation de la caméra fonctionne en la branchant sur un port "allume-cigare" 12v disponible, ou via le port OBD sur les véhicules modernes. Les deux options entrent dans la boîte, et si vous êtes vraiment aventureux, une batterie en option peut rendre le tout portable, ce qui pourrait être utile pour les voyages de camping. Une caméra de recul est également vendue séparément, et le Lanmodo Vast est livré avec un port en ligne pour une installation rapide avec l'écran.

Vision améliorée

Lanmodo Vast: Ce que j'aime

L'installation du Lanmodo Vast a été une expérience rapide et facile, que n'importe qui peut accomplir en seulement cinq minutes ou moins. La caméra est livrée avec un tapis antidérapant qui repose sur votre tableau de bord et un support à ventouse qui se fixe à votre pare-brise. Pour mes tests, je suis allé strictement avec le tapis antidérapant, car les solutions de ventouse pour d'autres accessoires, tels que les supports de téléphone, finissent toujours par échouer (d'après mon expérience). Le tapis antidérapant a gardé l'appareil photo en place pendant mes voyages, ce qui était surprenant, étant donné que l'appareil était juste assis sur le dessus du tapis.

Alors que j'ai pu capturer quelques images qui montrent certaines de ses capacités, voir c'est croire, avec son impact plus impressionnant en personne.

Bien sûr, la vision nocturne est la principale attraction ici, et le Lanmodo Vast a soutenu ses prétentions à améliorer admirablement la capacité de voir dans l'obscurité. Pour mes tests, je me suis rendu en voiture avec la caméra sur une autoroute très fréquentée, sur des routes résidentielles et dans un quartier complètement non éclairé en construction.

Alors que j'ai pu capturer quelques images qui montrent certaines de ses capacités, voir c'est croire, avec son impact plus impressionnant en personne. Qu'il s'agisse d'un viaduc au loin ou d'un cerf marchant nonchalamment non loin devant (voir la galerie ci-dessous!), La caméra affiche des détails qui autrement seraient passés inaperçus jusqu'à bien plus près.

L'expérience la plus dramatique a été sur la route non éclairée susmentionnée, où j'ai pu capter des choses telles que de légères variations de la hauteur du sol sur l'écran, ce qui était à peu près inexistant pour moi en regardant par le pare-brise. D'autres éléments tels que les engins de chantier et les débris sur et hors route sont apparus beaucoup plus rapidement, ce qui m'a donné une meilleure conscience dans un endroit inconnu.

Problème flagrant

Lanmodo Vast: Ce que je n'aime pas

Avant l'arrivée de mon unité de test, j'étais pleinement conscient du prix élevé qui accompagne le Lanmodo Vast, alors je m'attendais au meilleur en termes de qualité de fabrication. Bien que le Lanmodo Vast ne soit pas mal construit, il manque un certain ajustement et une finition qui viennent généralement avec des produits "haut de gamme". Le boîtier de l'appareil photo est entièrement en plastique et extrêmement léger dans la main, ce qui le rend moins substantiel que ce à quoi vous vous attendez pour le prix.

Le tapis antidérapant, qui empêchait la caméra de glisser autour de mon tableau de bord, avait une singularité de conception que je n'arrivais pas à comprendre s'il s'agissait ou non d'un défaut. Le tapis a une rainure qui imite la base de la caméra, ce qui indiquerait que la caméra est censée se nicher, mais la rainure n'était pas assez grande pour la base. Cela a fait que la caméra s'est assise juste au-dessus du tapis, qui semblait et semblait maladroit. Les instructions fournies avec l'appareil photo n'ont pas du tout touché à cela, donc je ne sais toujours pas quelle est la "bonne" façon.

En ce qui concerne le fonctionnement réel, la partie d'affichage de la caméra a semblé capter un peu d'éblouissement des phares des véhicules venant en sens inverse. Cela signifie que lorsque vous conduisez sur une autoroute avec beaucoup de voitures, votre capacité à voir votre environnement prend un coup. Lorsque dans une petite rue latérale où vous passez directement à côté d'une voiture venant en sens inverse, l'affichage devient essentiellement invisible pour ce court instant. L'éblouissement rend définitivement l'appareil photo mieux adapté aux ruelles ou aux routes de campagne où il n'y a pas beaucoup d'action, et j'espère qu'il existe un moyen magique pour que la société puisse y remédier dans les futures révisions.

Un produit très utile dans des situations spécifiques

Lanmodo Vast: le résultat

3,5

sur 5

En fin de compte, la caméra de vision nocturne Lanmodo Vast Car fonctionne comme annoncé, améliorant instantanément votre capacité à voir la nuit. Cette caméra est facile à installer, avec un support à ventouse ou un tapis directement sur votre tableau de bord, et elle utilise un seul cordon d'alimentation, l'empêchant de regarder hors de sa place. Cependant, sa vraie valeur ne peut être déterminée que par vos besoins spécifiques.

Si vous conduisez beaucoup la nuit dans des zones non éclairées, le Lanmodo Vast peut certainement vous aider à vous tenir au courant de votre environnement, vous procurant une tranquillité d'esprit supplémentaire. Si vous ne le faites pas, c'est une vente beaucoup plus difficile, surtout compte tenu de son prix et de certains de ses défauts. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir jusqu'où ce type de technologie peut aller, et je peux imaginer un jour où il sera de série dans tous les véhicules pour son impact potentiel sur la sécurité. Mais pour l'instant, nous pouvons avoir une petite tranche de l'avenir aujourd'hui, avec des solutions comme cet appareil photo intelligent.

