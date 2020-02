«L’annulation du MWC 2020 est due à un cas de force majeure»

Pas plus tard qu’hier, en fin d’après-midi, il y a eu l’annonce qui avait joué pendant des jours après une réunion d’urgence convoquée par la GSMA. Le Mobile World Congress 2020 a annulé son édition pour cette année à la suite de la crise des coronavirus. La peur des entreprises du secteur, qui chutaient avec les compte-gouttes ces derniers jours, pesait trop.

Aujourd’hui, lors d’une conférence de presse conjointe des membres du gouvernement de la Catalogne, le maire de Barcelone Ada Colau, le président de la Fira Pau Relat et John Hoffman de la GSMA met fin à une semaine intense de rumeurs pour le secteur.

“Cela fait partie d’une situation mondiale exceptionnelle, qui a généré une décision difficile”, a déclaré Colau à la presse internationale, en maintenant l’harmonie entre les différentes administrations et l’organisation de l’événement technologique. “Cette crise montre le consensus entre toutes les institutions et les entreprises qui sont dans le MWC”, a déclaré Relat devant le tribunal.

S’il est vrai que la Fira s’est mise à la disposition de l’organisation de l’événement pour trouver une autre date tout au long de l’année, question qui a été évoquée comme une possibilité avant une diminution de l’alarme de contagion, la réalité est qu’ils donnent déjà En fait l’événement pour l’année prochaine. Il n’a pas non plus été possible de réduire la taille du match. “Nous avons exprimé notre volonté de lancer la prochaine édition du MWC 2021, qui, nous l’espérons, sera la meilleure de tous les temps”, a déclaré Relat. En fait, la GSMA elle-même annonce déjà sur son site officiel l’appel à 2021.

Conscient des conséquences économiques que l’annulation de l’événement clé de l’agenda de Barcelone entraîne pour la ville, la communauté et le pays, affirme la complexité de la décision des dernières heures. “Nous savons que c’est très difficile compte tenu de la crise des coronavirus et la grande alarme sociale qui s’est produite, bien qu’il n’y ait aucun cas de contagion en Espagne “, a déclaré Relat.

C’est précisément l’alarme sociale et les recommandations des autorités sanitaires que la GSMA a eu en tête pour prendre sa décision. “Compte tenu des circonstances, il devient impossible de célébrer l’événement”, a commencé John Hoffman de la GSMA. Avec la pression des petites entreprises, l’indemnisation éventuelle – malgré l’insistance des fidèles que «ce n’est pas une question d’argent», le danger de l’image publique de la GSMA – à laquelle les mesures de contrôle sanitaire sont bientôt ils étaient petits – et la peur de la contagion est basée sur l’imprévisibilité de la situation pour prendre leur décision: “C’est une situation qui varie d’heure en heure et de jour en jour. Nous avons regardé les dates et nous avons conclu que la plupart de ceux qui venaient ne pouvaient pas être là. Il est impossible de précéder la fin de cette situation. “

Maintenant en regardant est déjà fixé dans la célébration du Mobile World Congress 2021, la GSMA doit tenir compte du coût de l’annulation de l’événement. “Nous ne savons pas combien cela coûtera”, a déclaré Hoffman à l’une des questions des journalistes adjoints, “vous devez examiner les contrats”.

